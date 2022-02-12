跳啦啦隊被酸「別幹這種工作」！女神一句話嗆爆黑粉

女團「伊梓帆」的成員梓梓（董梓甯），擁有32E豐滿上圍、23吋細腰令人稱羨的好身材，被封為「真人版娜美」，從早期擔任職棒啦啦隊Lamigirls，最近加入台新夢想家籃球啦啦隊擔任隊長，在賽場上賣力熱舞、活力四射，深受粉絲喜愛，卻有人在她IG留言，諷刺跳啦啦隊不是一份好工作，讓她為之火大，用一番話嗆爆酸民！





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▲梓梓的豐滿上圍與螞蟻腰，被封為真人版娜美。（圖／翻攝梓梓IG）

▲台灣籃球隊剛引進啦啦隊風潮，梓梓表現頗獲好評。（圖／翻攝梓梓IG）

▲梓梓擔任啦啦隊長，不吝於展現好身材。（圖／翻攝梓梓IG）

▲梓梓新年以黑紅兩色喜氣裝扮，向粉絲拜年。（圖／翻攝梓梓IG）

▲梓梓能性感也能甜美，輕鬆駕馭多種穿衣風格。（圖／翻攝梓梓IG）

梓梓今（12）日在IG限時動態貼出網友留言，對方不客氣地說「女人年輕不要想幹這種工作，有更好的事情可以做」，她也罕見強硬回覆網友：「不要想幹這種工作，難道要X你嗎？我做啦啦隊，我覺得很驕傲啊，這種思維如果你有下一代，用這種教育台灣就滅了」。





她也進一步解釋，每個工作都有值得尊敬的地方，工地的工頭、餐廳的服務生、飯店的清潔阿姨，「我們不偷不搶，不違背良心，並且透過演出帶給別人快樂，我每天都過得很充實並且努力，也不是只有做這份工作，請不要不了解我們這份工作，就說出這樣子的話，只會降低你的格調」，不卑不亢的態度獲得網友按讚。





▲梓梓認為跳啦啦隊不偷不搶，怒批網友留言沒格調。（圖／翻攝梓梓IG）

梓梓張貼許多粉絲的回饋影片，都是熱情球迷在球場上捕捉她的身影，因為難得遇到夢想家隊的主場，才能親眼見證看到啦啦隊的熱情演出，這項風靡國外的運動風潮，近年從職棒慢慢引進到籃球場上，果然增添「嬌點」，也意外連動帶熱球賽票房。



