貨車變「布匹斜塔」照開5公里！命大沒出事 還是得挨罰
該說命大還是老司機平衡感太好？彰化縣美港公路今（12）日有輛貨車載貨上路時，司機沒將車上的布匹固定好，成堆布匹完全歪掉，整輛車看起來也傾斜一邊，宛如移動的「布匹斜塔」行駛在路上，讓其他用路人看得冷汗直流。雖然最終貨車並未出事，但警方仍循線找到這位駕駛並依法對其開罰。
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 22:12:21｜2022-02-12 23:05:20
據了解，這輛離譜的貨車是在早上10點多行駛於彰化縣美港公路伸港段，當時路上其他駕駛都不敢離這輛歪掉的貨車太近，紛紛讓出安全距離，更有民眾拍照後將畫面分享到網路上，提醒大家小心。
警方接獲民眾報案，隨即循線找到車輛駕駛。原來當時駕駛是跟朋友借車，駕駛對警方供稱自己早上為了運貨，從線西鄉出發到建國路右轉美港公路，再行經和美彰新路到線東路，一路開了約5公里。
駕駛供稱自己在路上有發覺布匹沒綁好，但幸好最後還是平安到達，沒有發生事故。由於警方找到駕駛與貨車時，物品已卸貨，無法確認是否超載，但仍將依《道路交通管理處罰條例》車輛載運貨物不穩妥開罰，可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。（編輯：倪浩軒）