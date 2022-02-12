鐵人三項國手選拔賽臺東登場　張團畯、張嘉家稱王封后

我是廣告 請繼續往下閱讀
在女子菁英部份，「張家班」大姊張嘉家雖然在一開始游泳落後於黃于嫣，但在自由車項目就取得領先，不過，兩人咬的相當緊，最終張嘉家以2小時07分05秒封后、黃于嫣成績為2小時07分53秒，第三名張綺文2小時11分17秒。
中華民國鐵人三項協會理事長劉玉峯對成績相當欣慰，他表示，這次臺灣鐵人三項的新舊選手都有很不錯的表現，估計未來鐵人三項國手將出現新舊並立互相競爭的狀態，我國亞運史上的首面鐵人三項獎牌指目可待。
劉玉峯理事長指出，這兩年受疫情影響很多鐵人三項比賽都暫停，因此無法出國參賽，選手憋很久了，未來還有許多國際賽，因此舉辦這次的國手選拔賽。非常感謝臺東縣長饒慶鈴、臺東縣體育會理事長陳銘風、臺東縣鐵人三項委員會主委謝志忠的大力幫忙。
劉理事長說，臺灣年輕小將潘家兄妹潘子易、潘昱婷表現相當傑出，他們是從八歲開始就從小鐵人練起，也為「十年磨一劍」下了最好的註解，臺灣鐵人三項世代交替後有傳人。
臺東縣體育會理事長陳銘風則指出，在他跟團隊的極力爭取下，臺東二度取得鐵人三項國手選拔賽的主辦權。相信藉由舉辦這樣高張力的賽事，不僅可以提升台東在地裁判的專業素養，更可以讓來自全國各地的專業團隊看到臺東優質的競賽環境，提高台東的能見度。這次選拔賽達標的36位選手，將取得代表臺灣參加包括亞洲盃、世界大學錦標賽等六項國際賽事的國手資格，未來在國際的賽場上，代表的不僅是個人，同時也代表國家，選手將用實力讓世界看見臺灣，因此，，讓我們一起預祝國手們在國際賽場上能夠勇奪佳績。