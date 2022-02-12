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鐵人三項國手選拔賽臺東登場　張團畯、張嘉家稱王封后

▲鐵人三項國手選拔賽臺東登場　張團畯、張嘉家稱王封后。（鐵人三項協會提供）
▲鐵人三項國手選拔賽臺東登場　張團畯、張嘉家稱王封后。（鐵人三項協會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-02-12 22:53:48

雖受新冠疫情影響，2022首場鐵人三項國手選拔賽，今(12)在臺東活水湖進行賽程，有來自全國各地85位選手參賽，我國鐵人三項賽好手張團畯和張嘉家展現一哥一姐實力，分別拿下男女全程的菁英男、女子組冠軍，而臺灣年輕小將U23男子冠軍潘子易表現也十分出色，僅以1分14秒多之差屈居男子組第二，象徵台灣鐵人的世代交替維持相當不錯，各組選拔12名選手，成為我國參加亞洲盃菁英組及U19、U15培訓選手。

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今天賽事於上午7點30分在中華民國鐵人三項運動協會理事長劉玉峯、臺東縣體育會理事長陳銘風、中華民國鐵人兩項運動協會理事長張延廷等人鳴笛後下水，由菁英男子組率先競賽，選手先游活水湖1500公尺，再沿臺東大堤防汛道路騎自行車40公里、還活水湖道路路跑10公里，共計51.5公里，另外，U19、U15則是游活水湖750公尺，再騎自行車20公里、路跑5公里，臺灣鐵人三項項年輕小將潘子易一下水就取得領先，不過，鐵人一哥張團畯，隨後在自由車就超越取得領先，最終以1小時50分11秒稱王，潘子易則以1小時51分25秒屈居亞軍，第三名為王威凱，成績1小時53分13秒。

在女子菁英部份，「張家班」大姊張嘉家雖然在一開始游泳落後於黃于嫣，但在自由車項目就取得領先，不過，兩人咬的相當緊，最終張嘉家以2小時07分05秒封后、黃于嫣成績為2小時07分53秒，第三名張綺文2小時11分17秒。
中華民國鐵人三項協會理事長劉玉峯對成績相當欣慰，他表示，這次臺灣鐵人三項的新舊選手都有很不錯的表現，估計未來鐵人三項國手將出現新舊並立互相競爭的狀態，我國亞運史上的首面鐵人三項獎牌指目可待。

劉玉峯理事長指出，這兩年受疫情影響很多鐵人三項比賽都暫停，因此無法出國參賽，選手憋很久了，未來還有許多國際賽，因此舉辦這次的國手選拔賽。非常感謝臺東縣長饒慶鈴、臺東縣體育會理事長陳銘風、臺東縣鐵人三項委員會主委謝志忠的大力幫忙。

劉理事長說，臺灣年輕小將潘家兄妹潘子易、潘昱婷表現相當傑出，他們是從八歲開始就從小鐵人練起，也為「十年磨一劍」下了最好的註解，臺灣鐵人三項世代交替後有傳人。

臺東縣體育會理事長陳銘風則指出，在他跟團隊的極力爭取下，臺東二度取得鐵人三項國手選拔賽的主辦權。相信藉由舉辦這樣高張力的賽事，不僅可以提升台東在地裁判的專業素養，更可以讓來自全國各地的專業團隊看到臺東優質的競賽環境，提高台東的能見度。這次選拔賽達標的36位選手，將取得代表臺灣參加包括亞洲盃、世界大學錦標賽等六項國際賽事的國手資格，未來在國際的賽場上，代表的不僅是個人，同時也代表國家，選手將用實力讓世界看見臺灣，因此，，讓我們一起預祝國手們在國際賽場上能夠勇奪佳績。

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