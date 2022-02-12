T1／「蓋」世英雄到來！台啤擊敗台鋼獵鷹

台灣啤酒英熊職業籃球隊於今(12)日客場對戰臺南台鋼獵鷹，以114：105收下勝利。本場比賽台啤英熊首度啟用前SBL台啤禁區悍將多拉摩爾，主要工作為分擔洋將士東上場時間，且士東在第四節剩餘八分鐘左右時間六犯離場，展現多拉摩爾替補重要性。





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本場比賽多拉摩爾上場15分鐘拿下6分6籃板3阻攻，無懼臺南台鋼獵鷹號稱「白色巨塔」的新台灣人阿提諾，同時也與先前在SBL台啤配合良好的蓋樂威多次裡外連線，展現團隊默契。而蓋樂威為台啤英熊第二次出賽表現不遑多讓，拿下40分7籃板6助攻，包含三次灌籃大賽等級爆扣以及7顆三分球，持續穩固T1聯盟得分王寶座。





士東雖六犯提前離場，且本場比賽為開季以來上場時間最短的32分鐘，同樣拿下21分12籃板的雙十數據。值得一提的是，台啤英熊本土發揮平均，包含隊長蔣淯安14分7籃板10助攻，以及傷癒回歸第二場的王皓吉也拿下8分4籃板。





此外，台啤英熊鋒線李啓瑋本場比賽休兵而改由黃鎮擔任先發，黃鎮也打出13分5籃板3助攻3抄截的全能表現。





賽後總教練楊志豪表示：「本場比賽我們防守、團隊助攻方面都做得非常好，但第三節的防守專注度下降讓對方得了37分，是我們必須再修正的地方。」賽後隊長蔣淯安也再次強調，本場比賽團隊靠著分享球的傳統台啤球風，以25個團隊助攻是勝利的關鍵。台啤英熊將於下週2月19日、20日移至臺北和平籃球館舉辦「Up直播x無限唱癮節」主題週，分別對戰新北中信特攻、臺中葳格太陽，也將迎來本季首次連續三週的主場賽事。



