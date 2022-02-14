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菜鳥瘋露營／沒手機小孩玩什麼？內行帶「這個」絕對玩瘋

▲露營成為近年熱門的親子活動之一，準備哪些玩具跟道具，小朋友才覺得露營好玩？實際統計小孩都「玩什麼」頻率排行，盤點10大熱門親子露營活動，爸媽們趕緊記下來。（圖／Kerwin提供）
▲露營成為近年熱門的親子活動之一，準備哪些玩具跟道具，小朋友才覺得露營好玩？實際統計小孩都「玩什麼」頻率排行，盤點10大熱門親子露營活動，爸媽們趕緊記下來。（圖／Kerwin提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-14 10:03:00｜2022-02-14 10:30:20

露營在近年成為熱門的親子活動之一，到了大自然，沒有手機和電視，該和小孩玩什麼？需要準備哪些玩具，小朋友才覺得露營好玩。由數個露營家庭組成的「爸趣外露」，用15次露營來統計，小孩都「玩什麼」頻率10大排行，哪些「玩具」最實用、最熱門。露營資歷長達7年的Kerwin，是「爸趣外露」的主筆之一，從兩個孩子1.5歲、4歲就開始露營。Kerwin表示，依照去的營地不同、露友不同、天候不同，玩的內容也會有所變化，但最受孩子們歡迎的，還是各類戶外運動。

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Top 1：各類戶外運動
到野外露營，最常玩的還是戶外運動，不只小孩喜愛，大人也開心。像是踢球、飛盤、樂樂棒球、傳接球、風箏、滑步車等，若有大片草地就很適合踢球或丟飛盤，常見的棒球較適合5歲以上，年紀較小的孩子可先練習丟球或揮棒等單一動作。放風箏的話，只要成功讓風箏飛起來，就能讓小孩接手拉著玩。如果後車廂夠大，可以帶台滑步車讓小孩到處蹓躂。

▲樂樂棒球是練習打擊和接球的好幫手。（圖／取自「爸趣外露」）
▲樂樂棒球是練習打擊和接球的好幫手。（圖／取自「爸趣外露」）
Top 2：自然生態觀察
帶著觀察盒找昆蟲也是極為熱門的親子露營活動，Kerwin說：「只要準備一個觀察盒，孩子就會開心的跟你到處觀察」。無論花草、各類昆蟲、蜘蛛、毛毛蟲，隨處都充滿驚喜。「東看西看，不用刻意教什麼，單純觀察就很有趣。」夜間生態探索適合找青蛙和夜行性昆蟲，不過夏天要留意雜草處，務必先「打草驚蛇」。

▲透過自然觀察，孩子學會跟生態和平共存，觀察互動完就放生。（圖／取自「爸趣外露」）
▲透過自然觀察，孩子學會跟生態和平共存，觀察互動完就放生。（圖／取自「爸趣外露」）
Top 3：吹泡泡
「不要懷疑，吹泡泡對小孩而言就是超好玩，每次拿出來都搶著要玩。」Kerwin說。無論是自己吹或是用泡泡機，不管是大泡泡或是小泡泡，只要看到飄在空中的泡泡就不由自主想追逐，享受戳破的快感。

▲飄在空中的泡泡永遠都有一股魔力，讓孩子們為之瘋狂。（圖／取自「爸趣外露」）
▲飄在空中的泡泡永遠都有一股魔力，讓孩子們為之瘋狂。（圖／取自「爸趣外露」）
Top 4：家中玩具、黏土、動力沙
首露不知道要玩什麼，就帶上家中玩具吧。通常小孩到了外面，都是玩別人家的玩具，因為較有新鮮感，很快就能和其他小孩玩在一起。但要避免帶零件太多、太小，容易遺失散落的小玩具。

另外小朋友通常都愛黏土，若擔心營區的沙坑不乾淨，可以考慮帶動力沙，看起來像沙、玩起來像黏土，有些組合會附收納盒、充氣底墊和玩沙模型，非常適合帶到戶外玩。Kerwin提醒，如果天氣預報會下雨，就得先備好室內活動，黏土、動力沙就是雨天良伴，多備點黏土工具給孩子玩，就能專心搭帳。

▲搭帳時拿出「動力沙保姆」，讓大人搭得安心。（圖／取自「爸趣外露」）
▲搭帳時拿出「動力沙保姆」，讓大人搭得安心。（圖／取自「爸趣外露」）
Top 5：桌遊
外出露營非常適合帶桌遊出來玩，尤其是雨天或夜晚，需要小孩乖乖待在室內，非桌遊莫屬。雖然會有遺失或弄髒的風險，Kerwin還是大力推薦。通常帶去露營共玩的多是類似大富翁或卡牌類型，主要考量到方便收納和攜帶，也能在收納盒有限的空間內裝入數款遊戲。

Kerwin分享，三隻小豬、蚊子丁丁、哆寶、烏邦果、大富翁遊戲書都是常玩的桌遊。其中DJECO「三隻小豬」是合作型遊戲，幾乎是每露必玩；「蚊子丁丁」相當可愛，但好勝心強的孩子容易因挫折失去玩樂興趣；「烏邦果」可以動動腦筋，不過太靜態，通常玩不久；「哆寶」則是老少咸宜的遊戲，規則簡單、節奏明快，在營地遇到新朋友一起玩，很快就能破冰玩在一起。

▲露營時想讓小孩乖乖待在室內，桌遊是一大功臣。（圖／取自「爸趣外露」）
▲露營時想讓小孩乖乖待在室內，桌遊是一大功臣。（圖／取自「爸趣外露」）
除了桌遊，Kerwin也傳授一招，「有時一副撲克牌就可以玩很久，玩比大小、接龍、找相同牌、記憶大考驗等。」雖然小小孩不會玩撿紅點、大老二，但也有規則簡單的玩法。

✔比大小：1人發1張比大小，依輸贏收回牌。
✔接龍：將牌分成數人份，拿出1張7開始接數字（不限花色）。
✔找相同牌：發牌者依序在桌面上翻牌，孩子發現有2張相同數字的牌，就能喊數字將2張牌拿走。
✔記憶考驗：用5組配對數字牌（如1到5各兩張），蓋牌後洗牌，小孩一次翻2張，翻出相同數字就能取走。

Top 6：傳統遊戲
小孩只要有伴時，不用玩具就能玩得不亦樂乎，包括123木頭人、大風吹、跳格子等傳統遊戲，或是猜拳、在選定區域互相追逐也可以，但若年紀尚小的孩子，考量到危險性，不建議在野外玩捉迷藏。

▲簡單的「老鷹抓小雞」就能讓小孩玩到樂不可支。（圖／取自「爸趣外露」）
▲簡單的「老鷹抓小雞」就能讓小孩玩到樂不可支。（圖／取自「爸趣外露」）
Top 7：玩水
若是天氣溫暖，營地也正巧有溪流或戲水池，幫孩子換上防曬泳衣打水仗，絕對讓小孩High翻天。有時遇到下雨，天幕洩水處放個水桶接水，再給孩子們一人一把水槍，也能苦中作樂。玩水唯一限制就是天冷或缺水期不適合，另外家長也要注意小孩戲水安全。

▲對小孩來說，玩水是最開心的事情。不過天冷或缺水期較不合適。（圖／取自「爸趣外露」）
▲對小孩來說，玩水是最開心的事情。不過天冷或缺水期較不合適。（圖／取自「爸趣外露」）
Top 8：玩沙石
營區的沙坑幾乎是最受小孩歡迎的區域，孩子有時也會撿石頭來玩，疊疊樂、角色扮演等，但要記得不隨意丟石頭，玩完要把石頭歸位。

Top 9：塗鴉
準備一些紙張和蠟筆隨意塗鴉，遇到天候不佳時，塗鴉就成了很重要的活動。

▲下雨的時候，躲在帳篷裡大家一起畫圖吧。圖／取自「爸趣外露」）
▲下雨的時候，躲在帳篷裡大家一起畫圖吧。圖／取自「爸趣外露」）
Top 10：貼貼紙
幾乎不佔空間的貼紙書也是親子露營必備，即使平常不太會拿出來玩，但若大人很忙，或是很累想休息，在等待吃飯、外頭下雨的情況下，貼紙書就是救急的錦囊秘方，若太常拿出來玩就不太有效了。

Kerwin提到，現在營地型態多元，很多營地本身就有體驗活動，像是原住民體驗、親子廚房、溜索、採果、泡湯等。或是有些營地鄰近登山步道或特殊景點，可露營兼健行賞景，身心都能獲得調劑。選擇營地時不妨多看多蒐集資料，或是跟三五好友自組小團，帶孩子們一起進行團康或製作美食，露營就是這麼一個能讓親子充分相處的美好時光。

▲露營時每一件事對孩子來說都是有趣的體驗，像是讓孩子用卡通造型飯模自己做午餐。（圖／Kerwin提供）
▲露營時每一件事對孩子來說都是有趣的體驗，像是讓孩子用卡通造型飯模自己做午餐。（圖／Kerwin提供）

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