挺小農！勞動部辦徵才求職民眾驚喜收鳳梨釋迦

台東鳳梨釋迦面對出口困境，勞動部雲嘉南分署也用行動力挺農民！今 (12) 日在永康就業中心舉辦的徵才活動，就服人員在現場分享向農民採購的鳳梨釋迦給前來投遞履歷的求職民眾，民眾收到鳳梨釋迦後驚喜又開心，大讚主辦單位的用心。

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▲年後的轉職潮吸引不少民眾前往求職（圖／記者張振興攝，2022,02,12）

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，目前正值台東鳳梨釋迦產季大出，但受到外力影響使鳳梨釋迦外銷受阻，為傳遞正能量，分署以實際行動支持小農，採購 120 箱近 1,000 斤的鳳梨釋迦，分批配送至轄區各就業中心，分享給前來求職的民眾，亦有祝福好運的寓意，數量有限，送完為止，另鼓勵大家踴躍購買鳳梨釋迦，「作伙挺農民」。

今日徵才活動有緯穎科技、可成科技、群創光電、台南紡織等 8 家廠商提供包括儲備幹部、品管專員、各類工程師與技術員等超過 1,000 個工作機會，吸引不少民眾參與，對於購買鳳梨釋迦支持國產水果，參與徵才活動的民眾都很認同。來尋求轉職機會的民眾陳小姐說，沒想到來找工作還可以拿到鳳梨釋迦，很驚喜也很開心，「會回家好好品嘗一番」