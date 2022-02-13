鳳凰變麻雀！日天皇妹妹也嫁民間　洗衣、買菜都得自己來

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清子在皇室中備受寵愛，卻沒有養出嬌慣個性，為人溫柔婉約。美智子上皇后是日本皇室中第一個平民出身的皇后，有時因為未能應付突發事件，也都是清子陪在身邊，安慰母親「不要緊」。而在美智子上皇后因壓力太大而患上失語症，也是清子主動陪在母親身邊。這樣的清子也成為了真子、佳子公主所仰慕的對象。
而清子的溫柔個性在離開皇室後也依然不變，德仁天皇長女愛子公主去年剛滿20歲，但在舉行成年禮時，考量到疫情造成民生損害，沒有訂製新皇冠，而是借用清子的「二手」皇冠。當時清子的皇冠，是由明仁一家的生活費支出製作，所以婚後仍屬清子所有，在愛子一家提出需要借用時，青紫也相當爽快的同意出借。
清子不僅待人和善，在學習方面也備受肯定，從專收貴族的學校學習院，一路從幼稚園讀到大學。也積極培養興趣以及愛好，積極學習書法、舞蹈，舞技甚至達到名家水平，還曾在國立劇場登台表演，參加《三番叟》劇演出，被文藝界公認知名舞蹈家。
在童話故事中，公主身邊總是圍繞著許多小動物，清子也不例外。喜歡狗的她，還曾經飼養過導盲犬。除此之外，清子也對鳥類抱持著濃厚興趣，畢業後還轉到山階鳥類研究所任職，並且在赤坂御用地和皇居從事鳥類研究，過去還曾接待過前去研究所訪問的父母。清子還參與由平凡社所出版的《日本動物大百科》的編輯，在當中撰寫了「普通翠鳥」一節。隨後因為她的貢獻而成為史上第一個得到報酬的內親王。
除了從事研究所的工作之外，清子也積極履行皇室職務，經常出國訪問，並且從事社會服務、慈善活動等，深受宮內廳信賴。為皇室如此付出的她，卻遲遲沒有結婚的打算，對於理想伴侶就是要向哥哥德仁一樣，堅持要找到意中人才願意出嫁。
就在2003年，在兄長文仁的介紹之下，與童年時所認識的黑田慶樹再次會面，這也成為兩人交往的契機。黑田慶樹跟文仁從小學起就是同窗，跟文仁妻子、秋篠宮妃紀子在大學時也是社團的夥伴。即使大學畢業之後，黑田與文仁也持續來往，還參加秋篠宮宅邸的聚會。
黑田曾經在三井銀行工作過，後來到東京市政府當公務員，負責城市規劃。雖然沒有貴族背景，但他與清子的興趣愛好相同，都喜歡小動物，喜歡賞鳥，兩人的生日甚至只差一天，默契夠了，火花也擦出來了，2005年，兩人決定結婚，那時清子已經35歲。
女兒要嫁了，當時還是天皇以及皇后的明仁和美智子也相當捨不得，而這又是皇室時隔45年首次嫁女兒，清子的婚禮可說是前所未有的隆重，不但使用歷代天皇御用汽車「日產王子」做為禮車，美智子還讓清子穿上了自己曾穿過的「十二單」。明仁與美智子更打破了歷代「天皇不出席女性皇族婚禮」的傳統，出席了女兒的婚禮，看得出對於清子的疼愛。
在隆重的婚禮之後，清子從皇室脫離轉為平民，也逐漸從公眾視線淡出。兩人在婚後與黑田母親一起住在東京的高級公寓當中。附近鄰居表示，不時能看到清子和黑田以及婆婆一起到超市買菜，有時候還會看到清子出現在便利商店中。還有居民說，清子出門時沒有隨扈陪同，在超市人潮擁擠時，「看到清子必須跟一般民眾一起購物的樣子，感覺有點抱歉」。雖然黑田夫婦入住大樓前的簡易巡邏箱雖然已被撤走，但當地民眾表示，警方相關人士現在好像仍一天三次、每天在附近巡邏。
雖然清子從公主變成家庭主婦，但仍會參與祭祀工作。2012年時，為了輔佐姑姑池田厚子（明仁的姊姊），清子成為了伊勢神宮的臨時祭主。隨著池田厚子辭去祭主一職，清子也於2017年正式繼任為伊勢神宮祭主。
對於清子而言，結婚意味著全新人生的開始，隨著結婚手續辦妥，名字也變成了「黑田清子」，婚前從未去過超市，連料理食材都有人幫忙準備，但在婚後，她不但含蓄表示願意為丈夫下廚，還惡補洗衣、燙衣等家務，更考到了駕照，從公主變成了一位「不平凡的主婦」，與丈夫在民間過著穩定且普通的生活。