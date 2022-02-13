COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

鳳凰變麻雀！日天皇妹妹也嫁民間　洗衣、買菜都得自己來

▲日本明仁上皇的女兒清子與兒時玩伴黑田慶樹結婚後，就脫離皇室，並更名為「黑田清子」。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本明仁上皇的女兒清子與兒時玩伴黑田慶樹結婚後，就脫離皇室，並更名為「黑田清子」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-13 10:00:00｜2022-02-13 10:16:02

日本皇室規定，當女性皇族嫁人後，將不再是皇室成員，先前秋篠宮文仁親王長女真子與大學同學小室圭結婚並赴美生活，也因此成為話題焦點，而最近又被爆出，可能會因為簽證問題，今年7月被迫打包回國，引起熱烈討論。不過真子並非是日本皇室中第一位出嫁的女性皇族，但下嫁平民真的如此波瀾萬丈嗎？看到常被拿出來一起討論的真子的姑姑黑田清子，在結婚之後，過著平凡但穩定的生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黑田清子出生於1969年，是德仁上皇以及美智子上皇后最小的孩子，也是他們膝下唯一的女兒，清子有兩位哥哥，一位是現今日皇德仁，另一名則是皇嗣文仁，在皇族時代名為清子內親王，稱號紀宮。雖然相較於其他國家的公主，清子相當低調，人生可說是按部就班，過著公主應該過的生活。也因為早就預見清子最後會出嫁、脫離皇室，從1977年至1987年期間，清子與美智子每年都出外旅行，以增進感情。

清子在皇室中備受寵愛，卻沒有養出嬌慣個性，為人溫柔婉約。美智子上皇后是日本皇室中第一個平民出身的皇后，有時因為未能應付突發事件，也都是清子陪在身邊，安慰母親「不要緊」。而在美智子上皇后因壓力太大而患上失語症，也是清子主動陪在母親身邊。這樣的清子也成為了真子、佳子公主所仰慕的對象。

▲清子（右一）是明仁上皇（左一）與美智子上皇后（左二）的最小的還子。圖為當時仍為天皇的明仁與兒子德仁（中）、文仁（中後）出席1997年皇室秋季園遊會。（圖／美聯社／達志影像）
▲清子（右一）是明仁上皇（左一）與美智子上皇后（左二）的最小的還子。圖為當時仍為天皇的明仁與兒子德仁（中）、文仁（中後）出席1997年皇室秋季園遊會。（圖／美聯社／達志影像）
而清子的溫柔個性在離開皇室後也依然不變，德仁天皇長女愛子公主去年剛滿20歲，但在舉行成年禮時，考量到疫情造成民生損害，沒有訂製新皇冠，而是借用清子的「二手」皇冠。當時清子的皇冠，是由明仁一家的生活費支出製作，所以婚後仍屬清子所有，在愛子一家提出需要借用時，青紫也相當爽快的同意出借。

清子不僅待人和善，在學習方面也備受肯定，從專收貴族的學校學習院，一路從幼稚園讀到大學。也積極培養興趣以及愛好，積極學習書法、舞蹈，舞技甚至達到名家水平，還曾在國立劇場登台表演，參加《三番叟》劇演出，被文藝界公認知名舞蹈家。

▲清子的日本舞表現亮眼，曾在國立劇場登台表演。（圖／美聯社／達志影像）
▲清子的日本舞表現亮眼，曾在國立劇場登台表演。（圖／美聯社／達志影像）
在童話故事中，公主身邊總是圍繞著許多小動物，清子也不例外。喜歡狗的她，還曾經飼養過導盲犬。除此之外，清子也對鳥類抱持著濃厚興趣，畢業後還轉到山階鳥類研究所任職，並且在赤坂御用地和皇居從事鳥類研究，過去還曾接待過前去研究所訪問的父母。清子還參與由平凡社所出版的《日本動物大百科》的編輯，在當中撰寫了「普通翠鳥」一節。隨後因為她的貢獻而成為史上第一個得到報酬的內親王。

除了從事研究所的工作之外，清子也積極履行皇室職務，經常出國訪問，並且從事社會服務、慈善活動等，深受宮內廳信賴。為皇室如此付出的她，卻遲遲沒有結婚的打算，對於理想伴侶就是要向哥哥德仁一樣，堅持要找到意中人才願意出嫁。

▲清子在鳥類研究所任職，過去還曾接待過前去研究所訪問的父母明仁以及美智子。（圖／美聯社／達志影像）
▲清子在鳥類研究所任職，過去還曾接待過前去研究所訪問的父母明仁以及美智子。（圖／美聯社／達志影像）
▲清子積極履行皇室職務，結婚之前也常出國訪問。圖為前往法國，與法國已故總統席哈克（Jacques Chirac）的遺孀貝娜黛特．席哈克（Bernadette Chirac）會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲清子積極履行皇室職務，結婚之前也常出國訪問。圖為前往法國，與法國已故總統席哈克（Jacques Chirac）的遺孀貝娜黛特．席哈克（Bernadette Chirac）會面。（圖／美聯社／達志影像）
就在2003年，在兄長文仁的介紹之下，與童年時所認識的黑田慶樹再次會面，這也成為兩人交往的契機。黑田慶樹跟文仁從小學起就是同窗，跟文仁妻子、秋篠宮妃紀子在大學時也是社團的夥伴。即使大學畢業之後，黑田與文仁也持續來往，還參加秋篠宮宅邸的聚會。

黑田曾經在三井銀行工作過，後來到東京市政府當公務員，負責城市規劃。雖然沒有貴族背景，但他與清子的興趣愛好相同，都喜歡小動物，喜歡賞鳥，兩人的生日甚至只差一天，默契夠了，火花也擦出來了，2005年，兩人決定結婚，那時清子已經35歲。

▲清子與兒時玩伴黑田慶樹步入婚姻。（圖／美聯社／達志影像）
▲清子與兒時玩伴黑田慶樹步入婚姻。（圖／美聯社／達志影像）
女兒要嫁了，當時還是天皇以及皇后的明仁和美智子也相當捨不得，而這又是皇室時隔45年首次嫁女兒，清子的婚禮可說是前所未有的隆重，不但使用歷代天皇御用汽車「日產王子」做為禮車，美智子還讓清子穿上了自己曾穿過的「十二單」。明仁與美智子更打破了歷代「天皇不出席女性皇族婚禮」的傳統，出席了女兒的婚禮，看得出對於清子的疼愛。

▲時任日本皇后美智子讓清子穿上了自己曾穿過的「十二單」出席婚禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲時任日本皇后美智子讓清子穿上了自己曾穿過的「十二單」出席婚禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲清子出嫁，時任天皇明仁與美智子更打破了歷代「天皇不出席女性皇族婚禮」的傳統，出席了女兒的婚禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲清子出嫁，時任天皇明仁與美智子更打破了歷代「天皇不出席女性皇族婚禮」的傳統，出席了女兒的婚禮。（圖／美聯社／達志影像）
在隆重的婚禮之後，清子從皇室脫離轉為平民，也逐漸從公眾視線淡出。兩人在婚後與黑田母親一起住在東京的高級公寓當中。附近鄰居表示，不時能看到清子和黑田以及婆婆一起到超市買菜，有時候還會看到清子出現在便利商店中。還有居民說，清子出門時沒有隨扈陪同，在超市人潮擁擠時，「看到清子必須跟一般民眾一起購物的樣子，感覺有點抱歉」。雖然黑田夫婦入住大樓前的簡易巡邏箱雖然已被撤走，但當地民眾表示，警方相關人士現在好像仍一天三次、每天在附近巡邏。

雖然清子從公主變成家庭主婦，但仍會參與祭祀工作。2012年時，為了輔佐姑姑池田厚子（明仁的姊姊），清子成為了伊勢神宮的臨時祭主。隨著池田厚子辭去祭主一職，清子也於2017年正式繼任為伊勢神宮祭主。

▲清子於2017年繼任為伊勢神宮祭主。（圖／美聯社／達志影像）
▲清子於2017年繼任為伊勢神宮祭主。（圖／美聯社／達志影像）
對於清子而言，結婚意味著全新人生的開始，隨著結婚手續辦妥，名字也變成了「黑田清子」，婚前從未去過超市，連料理食材都有人幫忙準備，但在婚後，她不但含蓄表示願意為丈夫下廚，還惡補洗衣、燙衣等家務，更考到了駕照，從公主變成了一位「不平凡的主婦」，與丈夫在民間過著穩定且普通的生活。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀