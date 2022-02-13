日本F-15戰機失事逾兩周！軍方證實1名男性機組員死亡
距離日本航空自衛隊一架F-15戰機失聯至今第13日，繼當局12日表示於戰機失聯附近海域尋獲屍塊，今（13）日又宣布屍塊屬於一名成年男性機組人員，確認該人員已經死亡，自衛隊相關人士表示，兩名機組人員駕駛經驗豐富，可能是發生了無法進行緊急因應的突發狀況。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-13 09:25:46
日媒NHK指出，上月31日下午5點半左右，航空自衛隊一架F-15戰鬥機從石川縣小松基地起飛，不久後於日本海上空飛行時失聯，據了解，該架F-15戰機起飛前未出現任何異常，戰機上有2名飛官，防衛省研判戰機失事後取得海上自衛隊的協助，展開海面下搜索。
軍方10日召開記者會表示，機上飛行員也沒有通知機體異常呼救的跡象，基地方面也沒有確認到飛行員使用彈射椅發出的求救訊號，失聯原因應為墜海且尋獲部分機體殘骸；12日則於失聯海域尋獲成年男性屍塊；13日則證實屍塊屬於其中一名機組員。
消息指出，F-15是日本航空自衛隊的主力戰機，主要負責扮演日本各部隊在空戰訓練中的假想敵。該架失聯的F-15戰機上共有2名機組員，分別是52歲的一等空佐（相當於上校）田中公司和33歲的一等空尉（相當於上尉）植田龍生，軍方尚未公布死者身分。