NBA／Irving不打疫苗導致Harden離隊？KD：不願做此猜測
布魯克林籃網和費城76人在交易截止日前完成了球星互換，根據《ESPN》記者Nick Friedell報導，Kevin Durant表示他並不了解Kyrie Irving不打疫苗的事件，對James Harden離開球隊造成多大的影響，也不願意去猜測。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-13 09:44:44
在交易完成之後，多位知名記者在報導中表示，Harden和Irving之間存在著一種奇怪的氛圍，並且前者是在Irving復出之後，開始有念頭想離開球隊，雙方可能存在著一些矛盾。
在Harden離隊之後，Irving並未否認自己在球隊出賽名單中進進出出的狀態可能對前者造成影響，受訪時他表示自己不會評判Harden，並希望「他能過得開心」。無論如何，他們之間並不親密。
作為和兩人都有交情的人以及在隊內有絕對話語權的球員，Durant表示自己以為Harden一切都很好，直到上周相關報導不斷冒出之後，他才知道對方不開心。同時也覺得是自己的傷情，讓這個情況有所惡化。
Friedel也問Durant說：「你認為Kyrie不打疫苗的決定，對Harden離隊有影響嗎？」KD則回答：「我會這樣推測，我不知道答案。Kyrie將一直會是這些流言的代罪羔羊，尤其是對於媒體和球迷來說。」