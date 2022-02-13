潭子人倫悲劇！職軍涉「殺死2幼子」 畏罪跳樓急救中
台中今（13）日發生一起人倫悲劇，1名25歲蕭姓空軍軍人涉嫌殺害2名親生兒子，1名3歲、另1名1歲半，蕭男狠心犯行後，跑到大樓頂畏罪輕生，仍醫院急救中； 詳細命案原因，仍待警方和軍方調查。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 10:18:03｜2022-02-13 10:45:34
台中市消防局今天凌晨獲報，潭子區需救護，到場才發現有1名3歲男童頸部刀傷，另1名1歲半男童無明顯外傷，均無生命徵象，隨後發現蕭男在大樓頂樓墜樓，消防人員緊急將人送往中國醫搶救，才發現整起案件，疑為父親殺死二名兒子再跳樓，已通知1999請轉知社會局及區公所。
據了解，這名男子疑因與妻子感情出狀況，在今天凌晨，跑到妻子位於台中市潭子區的公寓大樓住家，狠心殺害2名兒子，隨後再到頂樓跳樓輕生，目前被送往醫院治療中。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995