NBA／重奪龍頭難度高 Kerr希望勇士以健康狀態進季後賽
進入到賽季中後程，目前金州勇士以41勝15敗排聯盟第2，距離龍頭鳳凰城太陽有4.5場勝差。總教練Steve Kerr在受訪時表示，要反超對手、成為西區第一很困難，勇士更專注於維持全員健康。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-13 10:50:22
灣區本季捲土重來，雖然Klay Thompson比較晚回歸，但前20場比賽他們豪取18勝2敗，傲視聯盟。不過後續由於球星Stephen Curry的狀態下滑，以及主力球員的傷病問題，他們表現開始出現浮動。
在最近吞下2連敗之後，勇士現在戰績為41勝16敗，落後給太陽的45勝10敗，雙方有4.5場勝差，要在後續的賽程追趕上來有點難度，畢竟太陽已經度過賽季之初的傷兵問題，現在表現的相當穩定。
對此Kerr直言，現在要重新拿回聯盟龍頭「不太現實」，而且球隊現在也沒有很在意這一點，他們更希望能以球隊健康的狀態進入到季後賽。這也意味著球隊不會冒險讓Draymond Green在未傷癒的情況下復出。
在Thompson回歸之後，目前勇士陣中主要的傷兵還有Green以及Andre Iguodala，榜眼中鋒James Wiseman可能要到季後賽才有望回歸。