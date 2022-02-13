NBA／哈登詐傷為離開做準備？美媒曝：早和KD斷訊
明星後衛James Harden今(13)日通過體檢正式轉戰76人，關於Harden在交易截止日前的受傷消息，美國媒體質疑是「詐傷」更爆料，離開前Harden已經停止和任何人聯繫包含Kevin Durant，一心想走。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-13 11:09:19
NBA資深記者Marc Stein和《ESPN》名嘴Stephen Smith都對Harden在交易截止日前的受傷情況提出質疑，「人們除了對他腿筋受傷的程度保持懷疑態度外，他的體能不合標準，還有他長期因腿筋問題缺賽，讓人反思他存在的目的。」
「消息人士指出，在KD受傷前，兩位球星由於不明原因幾乎沒有溝通，KD受傷缺席好幾周時，Harden停止與任何人聯繫，被動地表達他已不想要待在籃網。」Stein指出Harden的離開是有端倪的。
這與先前《ESPN》權威記者「沃神」Adrian Wojnarowski的爆料不謀而合，Harden在交易截止日前4小時，就透露出很希望「今天」能完成交易，但因為不想連續2年都背負著「賣我」的惡名，因此他不願意太過積極表態或者向球團施壓。