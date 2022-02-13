中市清潔隊巧思　菜頭挖空當燈籠　夢幻到不行

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大安區清潔隊表示，泡完的奶粉鐵罐、鐵罐容器，別急著丟掉，動動手、動動腦，又是一件回收物再利用，兼具環保及懷舊復古的燈籠。
大安區清潔隊班長莊亦佳憶起兒時說道，阿爸會利用家裡喝完的奶粉罐，拿鐵鎚、長釘敲敲打打，打出好多小洞排列組合成花樣，放支蠟燭、做個提把，就成了一展小孩最愛的提燈，那個年代雖然物質條件沒現在好，但這種0元DIY燈籠可說是大街小巷、人手一咖，以前阿嬤還將菜頭內部挖空，做成菜頭燈籠，挖得過程皮又不能挖破、但也不能留太厚，否則透光度不夠，柔和燭光從薄透白皙的菜頭燈籠透出來，夢幻到不行。
大安區清潔隊代理隊長周芳禛表示，同仁小心翼翼地在鐵罐壁敲出象徵大安的鯨魚圖樣(大安港明末時稱「海翁窟港」，因港口聚集許多海翁而得名，而「海翁」即「鯨魚」之意)，看到成品的小鯨魚發光閃耀時，同仁紛紛秒變小孩搶著提燈籠，進階班的手藝更可以挑戰菜頭燈籠，以回收的鐵湯匙、小刀將菜頭中心一點一點挖空，也可以在菜頭表皮割出一點小花樣作為裝飾，蠟燭沒用完可供停電應急備用，菜頭燈籠用完，還能當作生廚餘回收做為外埔綠能園區發電再利用，奶粉鐵罐本身就可以回收，以零垃圾、愛地球的方式寓教於樂、歡度佳節，真是一舉數得。
環保局長陳宏益強調，市面上許多燈籠都是塑膠類製品，也會衍生燈泡、電池等廢棄物，對環境造成不小負擔，不要小看資源回收物，只要發揮巧思，都能有無窮用處，由環保部門帶頭示範舊物新生，大家都能自己動手做、慶元宵，充滿樂趣與成就，做環保還能省錢，呼籲市民朋友一起重視環保，共同提升環境品質。