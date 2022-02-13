COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

對中態度大改！德總理挺台參與國際　擬視北京為競爭者

▲有德國媒體引述消息報導，德國新總理蕭茲外交重心將從中國轉向亞洲其他國家，對中態度也將改變。（圖／美聯社／達志影像）
▲有德國媒體引述消息報導，德國新總理蕭茲外交重心將從中國轉向亞洲其他國家，對中態度也將改變。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-13 11:45:59｜2022-02-13 11:46:09

德國前總理梅克爾（Angela Merkel）過去對於中國的態度屬於經貿優先、避談人權爭議，而去年12月上任的總理蕭茲（Olaf Scholz）有著兌現先前改變對中政策承諾的意願，根據外媒報導，蕭茲外交重心將從中國轉向亞洲其他國家，過去懷柔立場也將轉為強硬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據德國媒體《明鏡》（Der Spiegel）報導，隨著德國新總理蕭茲上任，其領導的社會民主黨、綠黨和親商的自由民主黨（FDP）所組成的「紅綠燈」3黨聯盟已達成新的對中政策，其中包含不少可能激怒習近平的內容，包含指控當局迫害新疆人權、力挺台灣加入國際組織。

▲德國中間偏左派的總理候選人蕭茲希望與立場偏左的綠黨共組聯合政府，一同領導德國這個歐洲最大經濟體。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國中間偏左派的蕭茲希望與立場偏左的綠黨共組聯合政府，一同領導德國這個歐洲最大經濟體。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，蕭茲的外交重心將不再著眼於中國而是其他亞洲國家，蕭茲將會先出訪日本，預計春天訪問東京後前往印度，接著再訪中國。《日經亞洲》指出，德國外交部正準備敦促國內政府機關，將中國視為「系統性競爭對手」（systemic rival），原因在於過去梅克爾考量龐大的商業利益，避免直接與北京對抗，但蕭茲政府的抗中立場等於承認中美之間存在競爭事實。

外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）提到，德國外交部正擬定統籌各部會立場，未來擬將中國同時視為夥伴與競爭者。不過歐盟商會會長Joerg Wuttke表示，德國將北京當局貼上「系統性競爭對手」的標籤並不新鮮，過去歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（ Josep Borrell ）就曾表示，中國是歐盟的系統性競爭對手，但並不是世界和平的威脅，很顯然的德國政府「有意與布魯塞爾結盟」。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀