對中態度大改！德總理挺台參與國際 擬視北京為競爭者
德國前總理梅克爾（Angela Merkel）過去對於中國的態度屬於經貿優先、避談人權爭議，而去年12月上任的總理蕭茲（Olaf Scholz）有著兌現先前改變對中政策承諾的意願，根據外媒報導，蕭茲外交重心將從中國轉向亞洲其他國家，過去懷柔立場也將轉為強硬。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-13 11:45:59｜2022-02-13 11:46:09
根據德國媒體《明鏡》（Der Spiegel）報導，隨著德國新總理蕭茲上任，其領導的社會民主黨、綠黨和親商的自由民主黨（FDP）所組成的「紅綠燈」3黨聯盟已達成新的對中政策，其中包含不少可能激怒習近平的內容，包含指控當局迫害新疆人權、力挺台灣加入國際組織。
報導指出，蕭茲的外交重心將不再著眼於中國而是其他亞洲國家，蕭茲將會先出訪日本，預計春天訪問東京後前往印度，接著再訪中國。《日經亞洲》指出，德國外交部正準備敦促國內政府機關，將中國視為「系統性競爭對手」（systemic rival），原因在於過去梅克爾考量龐大的商業利益，避免直接與北京對抗，但蕭茲政府的抗中立場等於承認中美之間存在競爭事實。
外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）提到，德國外交部正擬定統籌各部會立場，未來擬將中國同時視為夥伴與競爭者。不過歐盟商會會長Joerg Wuttke表示，德國將北京當局貼上「系統性競爭對手」的標籤並不新鮮，過去歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（ Josep Borrell ）就曾表示，中國是歐盟的系統性競爭對手，但並不是世界和平的威脅，很顯然的德國政府「有意與布魯塞爾結盟」。