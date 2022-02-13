替李登輝一圓台灣和牛夢！劉泰英促首家源興牛火鍋開張
前總統府國策顧問、國民黨前投管會主委劉泰英，一圓已故前總統李登輝心心念念的「台灣和牛」夢！劉泰英今（13）日以源興居生技股份有限公司董事長身分，替源牛火鍋餐廳揭幕。李前總統生前不只積極培育，更曾領銜與其基金會秘書長王燕軍及日本和牛專家，透過日方DNA基因鑑定，證明台灣「源興牛」基因非常接近日本「但馬牛原原種」，聯合發表論文並曾刊登於日本畜產學界最權威的學術期刊《日本畜產學會報》，備受注目。如今，源牛火鍋不只嚐得到牛肉麵、乾炒牛河、牛肉燥飯，還提供源湯火鍋，吃出源興牛熟煮至七八分熟也能保有肉汁水分、不柴澀，且擁有奶香味的特殊口感。
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-13 12:53:14
劉泰英分享具農經博士學位的李前總統，從任職副總統時有感台灣肉牛自產僅佔5%（95％靠進口），且長期虧損的困境，便積極推動農業發展。「李前總統於東京農業大學文獻中發現，日本人曾從石垣島帶來400多頭『但馬牛原原種』和牛，幾經出售、放養，並於陽明山擎天岡尋獲未混種的19頭牛隻，將其血液送往日本DNA基因鑑定，證實血統非常接近」。
後來李前總統將牛隻全數買下，並以其台北三芝故居「源興居」，為其命名「源興牛」，經過日本和牛專家來台指導，繼續推廣、改良飼料等，並送往花蓮兆豐農場飼養，經過四年來的培育，目前已成功增加到2～3百隻數量。
李前總統生前不只積極培育，更曾領銜與其基金會秘書長王燕軍及日本和牛專家，透過日方DNA基因鑑定，證明台灣「源興牛」基因非常接近日本「但馬牛原原種」，聯合發表論文並曾刊登於日本畜產學界最權威的學術期刊《日本畜產學會報》，備受注目。
總經理黃世榮表示，源興牛肉和一般進口牛肉不同之處，在於其保水度甚佳，「就算煎到七八分熟，肉質也不乾柴」，餐廳內以源湯火鍋，供饕客品嚐非當天直送溫體牛，但使用濕式熟成方式處理，吃得到具有奶香甘甜味絕佳口感的源興牛。
除了源湯火鍋，餐廳還嚐得到牛肉麵、乾炒牛河與牛肉燥飯料理。業者更自豪分享「全以源興牛農場直送鮮乳製造的霜淇淋，是餐廳秘密武器」。
李前總統成立的源興居生技股份有限公司，是台灣唯一研發本地和肉牛的產業公司，與屏東科大畜產養殖產學合作，共同研發出台灣和肉牛，「源興牛」，自豪甜美口感已超越美牛及進口牛肉，一圓李前總統期望台灣人不需遠赴日本，就能吃得到和牛全餐點的夢想。