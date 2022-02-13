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俄烏衝突一觸即發！油價飆、天然氣反跌　謝金河：有伏筆

▲謝金河分析，烏俄危機升高，油價持續上漲，但天然氣價格卻反跌，油、氣不同步，「顯然有伏筆」。圖為烏克蘭領土防衛部隊在首都基輔一處公園內受訓。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝金河分析，烏俄危機升高，油價持續上漲，但天然氣價格卻反跌，油、氣不同步，「顯然有伏筆」。圖為烏克蘭領土防衛部隊在首都基輔一處公園內受訓。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-02-13 11:49:07

俄羅斯在烏克蘭東部邊境集結10幾萬大軍，目前有12國政府要求公民與非必要工作人員離開烏克蘭；對此，財信傳媒集團董事長謝金河在臉書發文分析，烏俄危機升高，油價持續上漲，但天然氣價格卻反跌，油、氣不同步，「顯然有伏筆」。

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謝金河指出，這兩天，烏克蘭危機升高，戰爭看起來一觸即發，全球紛紛撤僑，油價也一直往上漲，如今市場看100美元的油價幾乎形成共識，自己不是軍事專家，無法預斷烏克蘭局勢，但從貨幣戰或是經濟戰的角度來思考，誰是油價和天然氣大漲的贏家？誰會是輸家？這才是重點！

謝金河舉例，油價漲到最高點是2007年，那年今周刊邀請末日博士麥嘉華(Max Fabre)來台演講，當時CRB指數飆漲到479.93，油價飆漲到147美元，麥嘉華信心十足地預測油價一定會漲到300美元，沒想到金融海嘯爆發，油價沒有衝到300美元，反而跌到32美元。這是油價波動最巨大的一次變化。

謝金河表示，這兩年疫情擴散全球，油價起落更大，2020年三月，疫情擴散至歐美，全球航空，郵輪產業停止呼吸，全球的石油儲備全滿，期油殺到負40.32美元，全球經濟危機延燒，台塑的王文淵總裁告訴自己，他下令台塑全部運油船全部莊滿油，台塑搶到很多低價石油，這兩年獲利大好，去年台塑四寶共創造2403億的淨利潤，台塑，南亞都大賺超過一個股本，這代表有波動就會有人蒙受巨大利益。

謝金河說，這些年減碳，追求綠色能源，ESG已經成為共識，從Tesla崛起，大家相信電動汽車的時代來臨，石油產生的能源將一去不復返，油價只會愈跌愈低，比爾蓋茨甚至預測卅年後，所有石油企業都將消失，包括Aramco，Exxon及Chevron，但這些石油股，這一年來因為油價大漲而股價表現優異，反而是去年全球共同追逐的ESG及綠能相關商品都大幅下跌，像是全世界的ESG相關的ETF大約平均跌三成，大家熟悉的離岸風力發電大企業，例如，西門子歌美颯跌37%，沃旭跌33%，Vestas跌34%。

謝金河認為，大家努力追求綠色能源，按照正常情況，石油需求會減弱，價格長期看跌。結果大家熱烈追求綠色能源，沒想到去年都栽筋斗，油價因地緣政治炒作大漲，「也許這一次烏克蘭危機會是油價的轉折點，今年投資綠能會出現不錯的回報」。

謝金河也認為，在投資市場，「當市場形成一致共識的時候最危險」，被大家看衰的產品有逆襲的機會，大家看好的，也會因為市場過於擁擠，出現反向殺戮，最近烏克蘭危機加劇油價飆漲，但留意天然氣價格卻從6.31跌到3.875美元，這回油氣不同步，顯然有伏筆。

謝金河強調，此時通膨壓力罩頂，這一輪油價大漲，牽動滙市，股市及債市的巨大波動，真正牽動這個世界的是金融及貨幣的經濟戰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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