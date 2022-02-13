NBA／又輸！厄文空砍29分 籃網不敵榜首熱火吞11連敗
布魯克林籃網本季表現大起大落，從季初的東區榜首到現在掉到第8，今(13)日作客對上現任龍頭熱火，全隊使出渾身解數要止敗，無奈最後一波進攻失敗，最終以111:116吞下11連敗，Kyrie Irving轟下全場最高29分白搭。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-13 12:19:02
前三節打完落後15分的籃網，在第四節力挽狂瀾，隨著Irving在最後38秒投進三分球，追到只差1分，熱火靠主將Jimmy Butler上籃得手保持不敗，儘管接著Irving兩罰俱中，但未能守住Butler讓他再拿兩罰，籃網最後一波進攻出現要命的傳球失誤，最終以3分之差飲恨。
客場限定的Irving攻下全場最高29分，外帶5籃板5助攻，因傷缺戰的Kevin Durant今傳出好消息，已經能訓練了，籃網更盼望James Harden換來的Ben Simmons、Seth Curry等人能夠趕緊出賽，幫忙止敗，否則回到主場沒人帶兵的籃網恐調出季後賽行列。
熱火今天只用9人應戰，就多達7人得分上雙，最高分是Bam Adebayo的19分，全隊齊心拿下近期的5連勝，站穩東區榜首。