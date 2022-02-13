NBA／絕境湯再現！「浪花兄弟」砍57分　勇士勝湖人止敗

我是廣告 請繼續往下閱讀
下半場兩隊在分數上不斷拉鋸，在幾次接近比數後，Monk奮力抓下進攻籃板後，外送給Tucker投進三分球，終於助客隊反超；末節勇士前3分鐘左右陷入得分荒，被對手打了一波7:0，此時Thompson挺身而出、幫助球隊打進該節的前3球，讓雙方戰成103:103平手。
暫停回來之後，湖人連續打進3波，但Thompson和Andrew Wiggins連進3顆三分球反超；湖人隨後Reeves兩罰讓湖人再次領先1分，Thompson再度命中三分，Anthony Davis兩罰中一，Curry切入得手，勇士在最後46.2秒取得3分領先。
接著湖人進攻沒進，但回過頭來Curry遠距離三分也沒投進；最後一次攻擊位置，James外線出手但出現爭議犯規，他獲得三罰機會，但只有命中1球，最終勇士以2分之差險勝。
Curry這一場外線7投1中，但他調整進攻模式，這一場依舊得到24分8助攻5籃板；Thompson末節大爆發得到16分，全場則是22投12中、投進5顆三分，攻下全隊最高的33分，Kuminga得到18分9籃板，Wiggins得19分。
今天正式榮登聯盟史上例行賽加季後賽總得分王的James，全場拿到25分14籃板8助攻的數據，Westbrook砍下19分6籃板5助攻，Davis攻下16分7籃板，Tucker得17分，Reeves斬獲13分。