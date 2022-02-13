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NBA／絕境湯再現！「浪花兄弟」砍57分　勇士勝湖人止敗

▲Klay Thompson在場上打出精彩表現。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson在場上打出精彩表現。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-13 12:19:16

連敗中的金州勇士今日面對洛杉磯湖人陷入苦戰，雙方一路纏鬥到最後一節，灣區才靠著Klay Thompson末節16分驚險過關，「浪花兄弟」全場合砍57分，率勇士以117:115贏球。

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此役上半場兩隊進攻狀態都很不錯，湖人有效壓制住勇士外線，讓對手17投僅5中，Curry三分4投0中，因此分數沒有被拉開。不過勇士靠著小組配合、有效在籃下取分，J.Kuminga得到16分，Stephen Curry也轟下17分，讓主場軍兩節打完暫時以65:62領先。

下半場兩隊在分數上不斷拉鋸，在幾次接近比數後，Monk奮力抓下進攻籃板後，外送給Tucker投進三分球，終於助客隊反超；末節勇士前3分鐘左右陷入得分荒，被對手打了一波7:0，此時Thompson挺身而出、幫助球隊打進該節的前3球，讓雙方戰成103:103平手。

暫停回來之後，湖人連續打進3波，但Thompson和Andrew Wiggins連進3顆三分球反超；湖人隨後Reeves兩罰讓湖人再次領先1分，Thompson再度命中三分，Anthony Davis兩罰中一，Curry切入得手，勇士在最後46.2秒取得3分領先。

接著湖人進攻沒進，但回過頭來Curry遠距離三分也沒投進；最後一次攻擊位置，James外線出手但出現爭議犯規，他獲得三罰機會，但只有命中1球，最終勇士以2分之差險勝。

Curry這一場外線7投1中，但他調整進攻模式，這一場依舊得到24分8助攻5籃板；Thompson末節大爆發得到16分，全場則是22投12中、投進5顆三分，攻下全隊最高的33分，Kuminga得到18分9籃板，Wiggins得19分。

今天正式榮登聯盟史上例行賽加季後賽總得分王的James，全場拿到25分14籃板8助攻的數據，Westbrook砍下19分6籃板5助攻，Davis攻下16分7籃板，Tucker得17分，Reeves斬獲13分。

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