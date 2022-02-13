快去加油！俄烏戰火一觸即發 汽柴油大漲1.2、1.5元
快去加油！台灣中油公司宣布，自明（14）日凌晨零時起，汽、柴油各調漲1.2元及1.5元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.5元。
記者許若茵／台北報導
2022-02-13 12:09:10
台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯調高3月份銷往歐亞美等地區的合約原油官價、俄烏邊境僵局未解等因素影響，導致油價上漲。另本週於春節方案後，恢復浮動油價機制，並配合行政院自7日起再次機動調降汽、柴油貨物稅每公升1元及0.5元，調整後之調價指標7D3B週均價上漲2.13美元，新台幣兌美元匯率貶值0.076元，國內油價依公式計算漲幅為2.11%。
中油說明，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.7元及3.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），柴油吸收1.3元，換算後95無鉛汽油每公升31.9元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.9元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及1.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲1.2元及1.5元。
中油指出，本週依油價公式、政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，汽、柴油各需調整之0.5元及1.8元均由台灣中油吸收，累計111年至1月底止，台灣中油共吸收4.69億元。