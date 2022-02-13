梓梓電臀太辣！夢想家啦啦隊戰袍惹火 球迷：這才是主秀
P. LEAGUE+職籃新賽季如火如荼進行中，比賽現場熱血沸騰，場邊的啦啦隊更是性感火辣，人氣不亞於球員。福爾摩沙台新夢想家啦啦隊今年加入了棒球迷熟悉的新任隊長，梓梓董梓甯及女團長壯壯，並且曝光與義大利運動品牌Kappa合作的全新戰袍，以短版上衣搭配真理短熱褲，大秀女神們的電臀魅力，獲PLG球迷認證，直接在留言區讚賞：「比賽轉播留言區如戰場，只有夢想家啦啦隊讓世界和平！」
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-13 15:37:59
聯盟戰績龍頭、用有超高人氣的夢想家啦啦隊，2019年成軍，今年隨球隊主場移師到台中，啦啦隊成員人數更擴編至16位，今年更加入了棒球迷熟悉的新任隊長，梓梓董梓甯及女團長壯壯。
團隊成員還包括以Hardstyle曲風曾奪得2021亞洲DJ排行第14的Cyndi，被媒體暱稱「彩券女神」的愛語莎，及電臀女神Lulumi等話題隊員，舉手投足間充滿魅力，讓場邊氣氛high到最高點。
今年全新賽季更擁有義大利運動品牌Kappa，特別為其量身打造全新戰袍，已在場上率先公布的形象款，承襲自Formosa Sexy的火辣性感精神，以拼接設計運用於經典啦啦隊短版上衣與真理短熱褲上，展現球隊形象色彩，並兼顧活動舒適與安全感。
人氣隊員們更在自己粉專上秀出火辣美照，不只舞技精湛，常常秀出投籃英姿的梓梓，更被粉絲大讚「正翻」、「真是太扯的辣」，一段開場戰新辣舞的影片，還引來粉絲盛讚「這才是主秀😍」、「地板都要變香惹」。
而壯壯也不遑多讓展現招牌翹臀的實力，一個轉身就秀出完美微笑線臀型，惹得粉絲直喊「這服裝不合法吧？」在她公開一整排隊員蜜桃臀美照的同時，更讓梓梓都忍不住留言「沒有比較～沒有傷害🤪」。