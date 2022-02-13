苗栗家族群聚再增1確診！大量足跡曝光　曾去大湖採草莓

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苗縣府衛生局指出，昨天公布的5名確診者皆已收治專責醫院，確診者足跡亦陸續完成清潔及消毒。
苗縣衛生局針對昨、今天新增的6案接觸者持續疫情調查，通知接觸者進行PCR採檢，目前居家隔離41人，自主健康管理244人及自我健康監測4人，人數持續增加中。
苗縣衛生局表示，針對這次竹南家族群聚案，截至今天上午8時共完成250人PCR篩檢，目前已有6例確診，154人陰性、90人報告未出，疫調中發現確診者部分足跡涉及外縣市，已通知各縣市進行疫情調查。
苗縣衛生局說明，昨天公布的確診者案19644為19622的41歲媳婦，任職於新竹某科技廠，春節期間有返回新竹縣娘家。案19641為6歲女孩，是案19622的大孫女，就讀苗栗縣某國小附設幼兒園，1月20日寒假後至2月11日期間皆未返校。
案19642為4歲女孩，為案19622二孫女，平常由案19622照顧，尚未入學，相關足跡與案19622及母19644相同。
案19643為67歲女性，是案19622的二姊。高雄砂石場群聚案中的確診者案19580及19584，曾於2月2日到案19643竹南家中過夜及2月3日聚餐。
苗栗衛生局表示，社區感染風險仍存在，請民眾即使未有接觸史，如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，仍應佩戴口罩，勿搭乘大眾運輸工具儘速就醫。（編輯：張銘坤）1110213
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。