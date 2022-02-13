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狗狗美容完回家！一上車瞇眼怒瞪緊盯　飼主知真相後笑翻

▲國外一名女子帶狗狗去美容後，回家時牠卻瞇眼怒瞪著自己。（圖／FB帳號Tykesha Cherry）
▲國外一名女子帶狗狗去美容後，回家時牠卻瞇眼怒瞪著自己。（圖／FB帳號Tykesha Cherry）

編輯中心/綜合報導

2022-02-13 14:46:16

確認過眼神，請問你哪位啊？國外一名女子飼養了一隻白色的狗狗，日前帶牠上美容院修剪毛髮，沒想到回家時竟然被愛犬瞇眼怒瞪，而真相曝光後所有人都笑翻了！

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▲泰可莎養了一隻可愛的狗狗「Lucky」。（圖／FB帳號Tykesha Cherry）
▲泰可莎養了一隻可愛的狗狗「Lucky」。（圖／FB帳號Tykesha Cherry）
這名飼主叫做泰可莎Tykesha Cherry，上個月初她見愛犬「Lucky」的毛髮過長又有些雜亂，便預約了寵物美容院，帶牠到那裏洗澡順便修剪毛髮。當結束洗香香的行程之後，泰可莎到美容院報上了Lucky的名字，這時工作人員抱來一隻狗狗，由於泰可莎以為Lucky剛剪完毛髮造型有變，因此不疑有他地就抱回車上。

▲日前因為Lucky毛髮過長又有一點凌亂，泰可莎就帶牠去美容。（圖／FB帳號Tykesha Cherry）
▲日前因為Lucky毛髮過長又有一點凌亂，泰可莎就帶牠去美容。（圖／FB帳號Tykesha Cherry）
沒想到這時「Lucky」看起來相當不對勁，不僅瞇著眼睛怒瞪著自己，而且叫牠的名字也毫無反應，就是坐在那裏盯著自己，這時泰可莎覺得事有蹊蹺，決定先帶回美容院，沒想到才一進門，一名女子看見狗狗便直呼「嗨～Bentley！」泰可莎這才確認原來自己的狗狗真的被抱錯啦！

▲沒想到泰可莎到美容院接Lucky回家時，牠竟然瞇著眼睛怒瞪自己，原來泰可莎報錯狗狗！（圖／FB帳號Tykesha Cherry）
▲沒想到泰可莎到美容院接Lucky回家時，牠竟然瞇著眼睛怒瞪自己，原來泰可莎報錯狗狗！（圖／FB帳號Tykesha Cherry）
▲狗狗：妳素隨？要把偶帶去哪裡？（圖／FB帳號Tykesha Cherry）
▲狗狗：妳素隨？要把偶帶去哪裡？（圖／FB帳號Tykesha Cherry）
▲泰可莎放上比對照，左邊是別人家的狗狗「Bentley」，右邊才是「Lucky」！（圖／FB帳號Tykesha Cherry）
▲泰可莎放上比對照，左邊是別人家的狗狗「Bentley」，右邊才是「Lucky」！（圖／FB帳號Tykesha Cherry）
▲幸好Lucky也順利回家囉！（圖／FB帳號Tykesha Cherry）
▲幸好Lucky也順利回家囉！（圖／FB帳號Tykesha Cherry）
幸好泰可莎最後順利帶回Lucky，也表示每一隻毛小孩的個性都不一樣，一定要再三確認以免抱錯，也幸好泰可莎沒有在Lucky面前抱走另一隻狗狗，否則牠一定會很傷心呢！（編輯：陳珮瑜）


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