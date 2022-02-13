狗狗美容完回家！一上車瞇眼怒瞪緊盯 飼主知真相後笑翻
確認過眼神，請問你哪位啊？國外一名女子飼養了一隻白色的狗狗，日前帶牠上美容院修剪毛髮，沒想到回家時竟然被愛犬瞇眼怒瞪，而真相曝光後所有人都笑翻了！
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 14:46:16
這名飼主叫做泰可莎Tykesha Cherry，上個月初她見愛犬「Lucky」的毛髮過長又有些雜亂，便預約了寵物美容院，帶牠到那裏洗澡順便修剪毛髮。當結束洗香香的行程之後，泰可莎到美容院報上了Lucky的名字，這時工作人員抱來一隻狗狗，由於泰可莎以為Lucky剛剪完毛髮造型有變，因此不疑有他地就抱回車上。
沒想到這時「Lucky」看起來相當不對勁，不僅瞇著眼睛怒瞪著自己，而且叫牠的名字也毫無反應，就是坐在那裏盯著自己，這時泰可莎覺得事有蹊蹺，決定先帶回美容院，沒想到才一進門，一名女子看見狗狗便直呼「嗨～Bentley！」泰可莎這才確認原來自己的狗狗真的被抱錯啦！
幸好泰可莎最後順利帶回Lucky，也表示每一隻毛小孩的個性都不一樣，一定要再三確認以免抱錯，也幸好泰可莎沒有在Lucky面前抱走另一隻狗狗，否則牠一定會很傷心呢！（編輯：陳珮瑜）