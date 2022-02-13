妙齡妹夜店喝醉遭「撿屍」多人運動 清醒後崩潰怒告4男
台北市一位20多歲的年輕女子，2020年8月間與潘姓男子相約在夜店狂歡，之後鍾姓男子、巫姓男子、林姓男子也一起加入飲酒作樂，到了凌晨女子醉倒不省人事，潘男便將所有人一起帶回家過夜。不料巫男與林男起了色心，趁女子意識不清性侵得逞。女子清醒後憤而提告，法官鑑於2男事後已有悔意，且之前並無前科，酌情判處2男各1年8個月徒刑，全案仍可上訴。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 15:16:56
據了解，當時年輕女子與其他女性友人一同前往夜店，但一夜狂歡後友人紛紛先行離開，最後留下女子醉倒，便被潘男連同鍾男、巫男、林男一起帶回家休息。巫男表示，只是想說先把大家帶回家小憩，等人酒醒後再各自離開，沒想到巫男與林男卻起了邪念，趁其他人熟睡時，性侵女子，玩起床上「多人運動」。
女子當時意識不清，並未抵抗，還不時發出激情聲，結果鍾男被吵醒，目睹活春宮大吃一驚，趕緊打電話給女友。女友叮嚀鍾男馬上離開免得惹禍上身，鍾男便立即離去。
女子清醒後十分崩潰，認為屋內4人都有佔自己便宜，憤而對4人全部提告。不過鍾男拿出自己與女友的通話紀錄，強調自己當時便已離開並未加入性侵；而潘男則供稱自己全程都在熟睡，根本不知發生何事。
由於女子身上僅有採集到巫男與林男的DNA，故鍾男與潘男最後都獲得不起訴處分。而巫男與林男則坦承犯行，並向女子道歉，表明願意賠償，想要和解但遭到拒絕。法官最終審酌兩人已有悔意，且並無前科，從輕判處2男各1年8個月徒刑，但全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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