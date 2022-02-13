高市今再+0　陳其邁：打疫苗力拼集體免疫

高雄市今（13）日再+0，無新增本土確診案例，高雄市長陳其邁強調，Omicron非常刁鑽，幾乎三天就是一個傳染週期，所以在全球都造成大流行，大家要恢復正常生活，就要打第三劑打好打滿，這是風險的問題，第三劑達到50%以上才能有集體免疫，防疫和日常生活要取得平衡，決勝點就是要打好第三劑疫苗。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-13 15:32:38
陳其邁指出，Omicron的傳播力高，以今年一月以來的本土病例數據比較，無症狀比例高達43%，輕症56%，也就是說10個染疫的人有4個不知道自己感染，這個就是設置社區篩檢站的原因，成人、青少年染疫的症狀以喉嚨痛、咳嗽居多，兒童則是發燒、咳嗽，共通點都是咳嗽，所以若發現自己有呼吸道的症狀，到社區診所就醫時可以索取快篩試劑進行篩檢，並透過匡列、疫調、隔離，要把無症狀可能帶原的人找出來。
陳其邁說，Omicron幾乎三天就是一個傳染週期，若打得慢、不多，對於邊境管理、社區傳播風險就比較有困難、無法放鬆，現在就是希望能夠增加第三劑施打比例，在國外的研究看起來，尤其是以色列的研究，家人若打第三劑，疫情在家庭傳播就可降低70%以上，感染力、重症比例也會降低很多，三劑效果大於兩劑、兩劑大於一劑，都比沒有施打來的更好，所以呼籲民眾儘快施打第三劑以獲得較完整的保護。
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