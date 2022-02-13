烏克蘭危機與台灣有關？彭博：美國因應台海衝突的彩排
由於俄羅斯派兵集結烏克蘭邊境導致緊張情勢升溫，國際間莫不關注這次烏克蘭危機會如何發展，美國多間媒體有外交政策學者認為，如今的烏俄局勢與台灣頗有關聯，雖然兩者間有著相當大的差異，但烏克蘭危機宛如台海衝突的「彩排」或「試金石」，面對華府可能實施的因應對策，外媒們多半點出在美國考量的局勢內台灣遠比烏克蘭更重要。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-13 15:34:02
烏克蘭危機與台海衝突的地緣政治引發不少學者關心，《彭博社》刊登約翰霍普金斯大學教授布蘭德斯（Hal Brands）的一篇分析提到，烏俄衝突已經成為對美國對於台海兩岸危機的「彩排」，他提出華府能實踐的策略包含加強美日防線、凝聚更廣泛的經濟聯盟且帶頭對中國施加單邊制裁，此外也提到若北京真的武力犯台，美國必須協助台灣挺過第一波的襲擊，並召集多邊軍事聯盟讓北京付出代價。
《紐約時報》報導則稱台灣人或許對烏克蘭危機最能「感同身受」，也能檢驗在霸道強權的威脅下，華府是否會在爆發衝突時，以軍事力與影響力介入干預，阻止強國入侵；另外也有中國專家於《紐約時報》指出，以中國角度來看若烏俄衝突成為一場持久戰，不僅美國焦頭爛額，北約也更難關注太平洋地區，這將進一步加強中國對於台灣問題的強硬立場與軍事準備。
美國政治學學者桑帕（Francis P. Sempa） 則在《外交家》雜誌專欄分析烏克蘭與台灣的不同，其中最大差異在於對於美國來說烏克蘭獨立分裂與否與其國安利益無關，而台灣是否獨立才與美國相關，俄羅斯若真的主宰烏克蘭對美國來說並不會直接造成安全威脅，但中國在經濟、軍事與「一帶一路」的外交布局影響下，若掌控了「第一島鏈」樞紐的台灣，將更有威脅美國在歐亞大陸主導地位的力量。