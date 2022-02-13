女送貨員慘遭3犬咬傷！飼主「怕狗被安樂死」不叫救護車
家裡有飼養大型犬隻的民眾，真的要好好注意自家狗狗的行為！有位女送貨員在「爆廢公社公開版」發文透露，自己送貨時遭到客戶家的3隻邊境牧羊犬攻擊撕咬，被咬得遍體鱗傷，手上、腿上、臀部滿是傷痕與大片瘀青，但女飼主當下卻不願協助叫救護車，理由是擔心「自己的狗被安樂死」，事後男飼主則只願賠1萬5千當作醫藥費兼和解金，還放話「不要就去告」，讓女送貨員氣得直呼要讓對方「知道自己錯在哪」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 16:04:36
這位王姓女送貨員表示，事發當天是在1月21日送宅配到客戶家，當時正在客戶門口等待，不料客戶家門一打開，就立即衝出3隻邊境牧羊犬對自己瘋狂攻擊撕咬，且狗狗身上沒有繫繩、沒有嘴套，連項圈都沒有，王女被咬得全身是傷，女飼主也無法阻止狗狗暴行。
之後好不容易狗狗不再攻擊，王女請女飼主幫忙報警或叫救護車，飼主卻立即拒絕，還說如果報警，「她的狗會被安樂死」，王女只好自己打電話求助。當下女飼主有陪同王女去急診，但事後男飼主卻表示只願拿出1萬5千元當作醫藥費賠償與和解金，更嗆聲「啊不就是送貨員，一個月你說能多少我就賠你多少錢嗎」，要王女若不願拿這筆錢就去告，「你也不一定會告贏啦」。
王女感嘆，自己因為工傷不能上班在1月份請了7天假，結果被扣了近半個月的薪水，公司僅表示其餘的部分會由勞保局補償。王女無奈直呼，腿上傷口「還在流湯」，為了減少摩擦只能在寒冷天氣穿短褲，整個過年都很痛苦，「痛到無法入睡，就算睡著了也會做惡夢嚇醒」。
王女最後表示，已對飼主涉意外傷害的部分提告，「希望該負責任的人可以知道自己錯在哪裡」，網友也紛紛在底下留言回覆說，「太扯了，一定要告下去」、「拜託，絕對要告」、「直接提告，勞工局也申訴吧」、「真的好瞎，那是什麼飼主」、「祝早日康復」。（編輯：倪浩軒）