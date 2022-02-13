防幼兒確診　陳其邁令安親班防疫標準比照小學

高雄市今(13)日零確診，且目前在岡山、大社、大樹等社區採檢站已採檢7623人，尚無陽性確診個案傳出。市長陳其邁在防疫記者會中表示，為因應學童開學，加上安親班通常會有跨校風險，將特別要求安親班一切防疫標準比照國小，隨時加強清消作業，來防堵幼兒確診。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-13 18:26:25
陳其邁在記者會中也拿出圖表表示，這波病毒傳播，一般來講無症狀比例43%、輕症56%，換句話說，十個確診裡四個不知道本身有感染，也是說無症狀帶原者在社區傳播扮演重要角色，因此，透過疫調或匡列隔離把無症狀帶原者找出來，現在持續在社區設立篩檢站。症狀表現，小朋友發燒咳嗽最多、大人喉嚨痛跟咳嗽會比較多。
對此，陳其邁也要求校方如師生或家長有上呼吸道症狀，即應立即就醫，不得入校；而醫療院所也務必提高警覺，加強落實採檢與通報、校方則應隨時追蹤家長聯絡簿，確認學童家長是否有呼吸道症狀之出現。他也特別指出安親班與幼兒園，他強調，由於安親班有跨校風險，風險較一般國小來的高，其防疫規格務必比照國小來做，隨時加強清消，在接觸面如門把、水龍頭等，也會要求校方每2小時消毒一次。
同時，針對台灣燈會的超人氣，陳其邁也強調，燈會雙主場，面積遼闊，但還是有許多工作人員提醒民眾保持社交距離、戴口罩、勤洗手，請大家務必配合。人潮若太多，現場人流監測，如果過量，就會進行分流。並建議民眾搭乘大眾運輸工具。
另外，針對新北市新增1例個案19665，1月30日至2月5日過年期間曾回高雄。衛生局簡任技正潘炤穎表示，相關接觸者正在聯繫中，該案在高雄曾在一些餐廳停留，足跡也正在匡列中，感染情形要再進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。