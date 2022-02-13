中國鐵飯碗不好捧？想躺平遭上司60頁簡報痛批「混日子」
中國年輕人對於社會、工作環境失望，轉而降低自己慾望，崇尚「躺平主義」，但「躺平」一詞卻因為不配合、不過份追求與中國共產黨所宣揚的「奮鬥」和「適者生存」等價值觀相違背而遭到封殺，只是日前就連安徽的市委書記都在會議上花了60頁PPT的篇幅，痛批部分幹部甘於「躺平」，話題掀起討論。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-13 16:09:16
根據中媒《瀟湘晨報》等報導，安徽黃山市於10日召開「全市改進工作作風為民辦實事為企優環境大會」，當地的女性市委書記凌雲在該場會議中痛批黨內幹部作風過於甘於「躺平」，更花了60頁篇幅製作成簡報，就「問題在哪裡？目標是什麼？我們怎麼幹？」三個面向，還結合了數據對比、圖表分析進行剖析與提出改進措施。
凌雲在會議上指責，黨內幹部「標準不高、擔當不夠、服務不優、效率不快、工作不實、狀態不佳」，還稱某些幹部「思想不夠解放，小富即安、小進即滿，甚至甘於『躺平』」，甚至形容當企業和群眾心急如焚，「他卻慢慢悠悠」，並批評這些幹部與官員「官氣太重、暮氣沉沉，守攤子、混日子，等文件政策、等組織安排，甚至等轉崗、等退休」。
不過報導也指出，這不是凌雲第一次使用PPT來開會，在今年一月她就列出了45頁的PPT簡報，內容列出了區縣的GDP總量、增速、年均增速，財政收入總量、增速、年均增速，就連居民人均收入年均增速前三名、後三名都一併展示出來，當時便讓台下的區縣委書記、區縣長備受震撼。