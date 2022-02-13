台南＋2！最新確診足跡曝 曾去小北百貨、鹹粥、牛肉湯
中央流行疫情指揮中心今（13）日宣布新增12例本土確診個案，其中台南市新增2個案，分別為案19655、19656，因為與案19599診所足跡有所重疊而被匡列，採檢後確診。兩人Ct值都很高，分別為38和39.8。台南市長黃偉哲也公布了最新確診者足跡，呼籲若有重疊者請做好自我健康檢測。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 16:17:46
黃偉哲表示，案19655與19656均為無症狀個案、已接種2劑COVID-19疫苗，兩人都是因診所重疊足跡而被匡列確診，彼此並無親友關係，而兩人的接觸者目前初步已匡列47人。最新確診足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。