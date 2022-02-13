成功高中廢除朝會、早自習　北市教育局：各校可自行決定

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成功高中校長孫明峯接受媒體電訪表示，學生過去時常表達取消早自習規畫的需求，經過老師、家長、學生等代表針對議題參與討論後，在校務會議確認調整晨間活動規範，將原本週一到週三的早自習調整為彈性到校，學生第一堂課前到班即可。
孫明峯指出，即便取消早自習，各班級可以在原早自習時段規畫活動，但不會用遲到等出缺席紀錄或警告規範，且仍會在每天上午7時30分淨空操場，並鼓勵學生可以早點來練習英文聽力或閱讀學科，在上課前穩定身心，自主做好晨間學習規畫。
至於廢除朝會的配套措施，孫明峯說，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，校內較少大規模集合，朝會也改成線上，但校方仍可透過彈性學習活動時宣導，或是與班級代表溝通，沒必要一定舉辦大規模集合活動。
台北市教育局表示，依據「台北市高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」及教育部規定，各校得於第一節上課前安排早自習等非學習節數活動，相關活動每週至少應有2天由學生自主規劃運用並決定是否參加，朝會等全校集合活動則以每週不超過2天為原則。
教育局強調，各校訂定學生在校作息時間時，應依循民主參與程序，與學生、教師及家長充分溝通，經校務會議通過後實施。對成功高中依循相關程序取消早自習與朝會等安排，予以尊重。（編輯：李亨山）1110213