拉近與司法距離 法官林世民轉任律師開辦自媒體

台中地院法官林世民半年前離開自喻的「舒服圈」，由法官轉任律師，開辦明宇法律事務所，自我期許「專注傾聽，專業出擊」外，同時首創以自媒體方式，呈現訴訟中可能遭遇的相關問題，提供民眾認知在案件中每一階段需要經歷的過程，像「燈塔」一樣指引前路，不再獨自奮戰。

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長達 20 年深耕民事、刑事及勞動案件的林世民，以親身觀察發現，多數法官、檢察官雖然重視人權，也樂於傾聽民意，只是礙於案件量繁多的審判壓力，及彼此身分界線，再加上法律人慣用邏輯思考的大腦，跟民眾直覺式的感性思維不同，所以審判過程常常發生無謂的認知衝突及情緒性發言，不但模糊審理重點，也連帶讓民眾對司法無法信任，令人遺憾！

林世民說，他擔任法官一個月大約處理 15 起案件。過去，他一直希望能從公義行事進而慈愛待人，但擔任法官時對人的關心，只能侷限在自己承接的案件，無法打破框架空間，無法拿掉身分的枷鎖，把慈愛推給更多人。轉任律師可謂是「離開舒服圈」，但能有更多元機會、更多元管道接觸不同階層的人，以專業幫助他們解決煩惱，讓他們的委曲能得到安慰，這樣做雖然很辛苦，信教的他認為，這是上帝給他的特殊旨意，讓他發揮自己的才能，幫助社會。