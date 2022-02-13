士林夜市「滿血復活」！人潮擠爆 在地人驚：好久沒看過
士林夜市曾經是台北知名觀光景點之一，但受到疫情影響、觀光客銳減，士林夜市商圈逐漸冷清，甚至還有攤商倒閉潮，網路前陣子每隔一段時間就會掀起「士林夜市回不去了」的討論話題。不過，今年台北燈節移師士林舉辦，帶動人潮重新回歸士林夜市，士林夜市再現擠爆的萬頭攢動榮景，讓在地網友也驚呼「好久沒看到過這景象！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 17:36:34
士林夜市商圈粉專近日發出多篇貼文，與大家分享士林夜市現場的熱鬧景象，直呼「整個夜市只能人山人海來形容了，看著大家吃小吃滿足又幸福的臉，小編就好開心」。而從照片中可以看到，隨著台北燈節與元宵節，相關活動連續不斷，各個攤位都吸引大批人潮，真的是很久沒看到士林夜市這麼熱鬧了。
台北市副市長蔡炳坤今天也在臉書發文表示，「士林回來了，我也哭了！昨晚，台北燈節在士林點亮『宇宙飛船』主燈，市府團隊晚間7點在人群聚集的北藝中心廣場會合，沿基河路，途經慈諴宮、福德宮合十參拜祈福，走進夜市燈區主舞台，短短百餘公尺，走了半個多小時」，更透露市府團隊彼此見面時的第一話都是「士林人潮回來了」、「士林夜市好多人」。
而網友也紛紛在底下留言回覆說，「士林夜市又恢復人潮， 真的讚」、「好久沒看到這景象」、「有人潮才有復甦的希望」。2022台北燈節從2月11日到2月20號，活動期間每天18:00-21:00現場都有舉辦活動，詳細活動辦法請上官網查詢。（編輯：倪浩軒）