烏俄升溫川普放冷箭！酸拜登無能蒲亭膽大、習近平恐效仿
烏俄邊境緊張局勢不斷升高，儘管自認外交老手的美國總統拜登數個月來不斷斡旋，但俄羅斯不為所動的表現也讓前總統川普抓到機會猛攻拜登無能為力，川普12日上節目受訪時指出，自去年8月美國從阿富汗撤軍後，俄國總統蒲亭和中國國家主席習近平都看在眼哩，甚至大膽起來，恐怕對烏克蘭、台灣來說威脅都將升高。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-13 17:59:03｜2022-02-13 17:59:21
川普在《福斯新聞》的電視節目「福斯與福斯之友」（Fox and Friends）中表示，拜登政府自去年從阿富汗倉促撤軍後，俄國總統蒲亭和中國國家主席習近平親眼看到的「不僅是美國史上，而是歷史上最無能的撤軍表現」，而這種亂象正是烏俄令人驚訝的衝突升溫導火線，川普認為也正因如此，蒲亭和習近平才變得更有野心，「中國很快也會這樣對待台灣」。
川普表示，自己若還是美國總統烏俄事態不會發展至如此，他認為蒲亭想談判已經許久了，憑藉自己對他的了解，就算停掉俄羅斯的天然氣管線，已前所未有的智財利到對待俄羅斯，他與克里姆林宮仍保持互相尊重關係，「然而看到美軍糟糕的撤軍行動，將85億美元的軍備留下來給塔利班後，蒲亭就大膽妄為了起來」。
對於拜登與蒲亭12日的元首通話，川普也諷刺「只是作作樣子」，認為蒲亭事到如今不會聽拜登說什麼了，而根據外媒報導，雙方通話並未對當前局勢帶來突破性改變，蒲亭仍舊認為以美方為首的組織持續忽略俄國的國土安全疑慮，拜登則持續以嚴厲制裁警告蒲亭入侵烏克蘭的代價。