不只違規外出喝魚皮湯！台南父子檔還去新營太子宮拜拜
台南市衛生局昨（12）日針對居家隔離期間違反規定外出的案19599和案19600父子檔，各開罰20萬元，當時說法是兩父子僅外出10分鐘去買魚皮湯。不過台南市長黃偉哲今日表示，進一步調查後發現，父子倆還有去新營太子宮拜拜。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 18:06:40
台南市衛生局指出，案19599及19600新增2月11日上午約11時40分於新營太子宮足跡，這是在後續疫調中，配合手機定位追蹤，清查出來的最新足跡。
不過對於此一行為，台南市衛生局表示不會再開罰，因為已針對同天違規外出去買魚皮湯開罰，個案被罰後再回想到有去過太子宮，不算故意隱匿。
而針對實聯制部分，黃偉哲也強調，市府一定會嚴格執行，該罰就罰不是開玩笑的，實聯制有其必要，請市民務必遵守。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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