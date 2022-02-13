「花在彰化」逾80萬人次參觀 今圓滿落幕相約明年見

擁有全台第一品牌走春美譽的「2022花在彰化」，為期13日活動，共吸引超過80萬人次前來參觀，今日圓滿閉幕。縣長王惠美表示， 以「休閒農園」為主題的「花在彰化」舉辦期間， 讓彰化縣周邊休閒農場及旅宿業紛紛受惠，深深感受到來自全國各地民眾的熱情支持，感謝之餘，也相約明年再見。

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彰化縣是農業觀光資源豐富大縣，也是全台規模最大的花卉生產地，已舉辦多年的「花在彰化」深獲好口碑，擁有 台灣春節賞花觀光行程第一品牌美譽。儘管舉辦期間，疫情持續延燒，但 在縣府用心做好防疫規劃，民眾全力配合遵守防疫措施下，還是吸引超過80萬人次前來參觀，平均每日有5,000人以上蒞臨溪州公園。

▲「花在彰化」共13天展期，吸引逾80萬人次參觀，今舉辦閉幕儀式，縣長親自主持抽大獎感謝全台民眾熱情支持。（圖／縣府提供）

本年度活動以「休閒農園」為主題，為期13天，今天舉辦閉幕儀式，阿美縣長親自主持抽大獎活動，現場氣氛熱絡。阿美縣長感謝全台民眾熱情支持，對於民眾給予的高度肯定，她歸功於縣府團隊努力成果，也是彰化縣民的榮耀。

「花在彰化」今日落幕，阿美縣長除了和民眾相約明年見之外，也客串彰化農業觀光大使，如數家珍的推荐彰化好玩，好吃，好樂樂的地標。她說，彰化是個適合假日散心、親子出遊的好所在，有八卦山大佛風景區、鹿港老街、田尾公路花園、社頭清水岩溫泉露營區、王功漁港及溪州公園，一年四季有不同的文化活動可以參加。

▲「花在彰化」以休閒農園為主題，吸引逾80萬人次參觀，今圓滿落幕相約明年見。（圖／縣府提供）

此外，每逢水果產季還有農場採果活動可以報名，不但有優質豐富的農漁牧產品，也有台灣最強的織襪聚落，好吃、好看、好玩都在彰化。彰化縣長王惠美歡迎全台民眾隨時再來遊玩踏青，並感謝活動期間農糧助，田尾鄉公所、北斗鎮公所、溪州鄉公所及代表會等推出相關系列活動共襄盛舉。





