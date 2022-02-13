汐止飲料店員序列翻案！羅一鈞更正：來自桃機傳播鏈相關
對於新北汐止可不可手搖飲店員案19492的感染來源，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞本來下午在防疫記者會上表示，基因定序結果出爐，和先前「雙北房仲案相關」。不過稍早羅一鈞緊急更正，表示案19492的基因序列確定為「桃機群聚相關」序列，而並非和雙北房仲案相關。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 18:21:54
羅一鈞表示，汐止手搖飲店員群聚兩案19492、19525之病毒基因定序結果今日陸續出爐，兩案序列經研判，都與「桃機-西提-亞旭等相關群聚」序列相同，也就是新北目前的感染源待釐清事件，有3件都是「桃機群聚相關序列」，包括：板橋家庭群聚、樹林電子廠移工群聚、汐止手搖飲店員群聚。而上述事件感染途徑的關聯性，仍由衛生單位持續疫調中。
羅一鈞強調，原本下午記者會說明的「案19492與房仲案序列相同」，為資料有誤，經下午兩案序列均出爐後實驗室再次核對，確定均為桃機群聚相關序列。特此更正致歉。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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