COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

T1／張智峰何時能上場？王志群：一切尊重他決定

▲桃園雲豹總經理蘇翊傑與張智峰。（圖/吳政紘攝）
▲桃園雲豹總經理蘇翊傑與張智峰。（圖/吳政紘攝）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-13 19:06:17

桃園雲豹職業籃球隊今天(13日)首度作客高雄全家海神，雲豹雖在第三節一度將比分追至4分差，不過最終仍無法終止連敗，最終以116比133輸球，吞8連敗，總教練王志群表示，今天籃板球輸給對手22顆成為落敗最大關鍵，但感受得到全隊整體防守、氣氛都越來越好，肯定球員們做了非常多的改變與調整。

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園這一場禁區的劣勢仍沒有太大提升，被海神洋將庫薩斯攻下37分17籃板，對手單場攻下133分，改寫原先由臺南台鋼獵鷹寫下的單場132分，而且苦主都是雲豹；另外海神單場41次罰球，也追平聯盟紀錄。

不過主帥王志群肯定球員的進步，也透露球隊年後投入了很多心力在訓練上，這場面對目前是T1聯盟戰績龍頭的海神，上半場團隊防守越來越好，只是因為中鋒戴維斯(Deyonta Davis)列入傷兵名單，身材與對手本來就有差距，在傷兵尚未全員歸隊前，回去會針對比賽細節再做修正，把優勢留下，劣勢再多調整、訓練。

重回先發的狄安森(Caelan Tiongson)此戰攻下全隊最高30分，三分球6投6中，命中率高達百分之百，並且打出拚勁，在末節犯滿畢業，他說：「雖然今天我拿了30分，但只抓下4顆籃板，這是我回去要加強的點，而我們團隊每個人都有自己需要改進的地方。」

盧捷閔此役拿下12分，全隊本土球員最高，另外，傷癒復出的謝育政就攻下10分雙位數成績，另外2名洋將吉倫(John Gillon)、威廉斯(Troy Williams)則分別攻下24分與25分，盧捷閔說：「大家開始會互相溝通、鼓勵，但因為今天戴維斯沒有打，所以籃下有很大的劣勢，只能靠育政頂籃下，拼命追分，但團隊氣氛的確越來越好。」

至於先前加入雲豹的老將張智峰會在何時亮相，王志群則透露，一切尊重張智峰的決定，目前他也還在調整體能中，沒有特別訂日期，請球迷們拭目以待。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀