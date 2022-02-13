T1／張智峰何時能上場？王志群：一切尊重他決定

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不過主帥王志群肯定球員的進步，也透露球隊年後投入了很多心力在訓練上，這場面對目前是T1聯盟戰績龍頭的海神，上半場團隊防守越來越好，只是因為中鋒戴維斯(Deyonta Davis)列入傷兵名單，身材與對手本來就有差距，在傷兵尚未全員歸隊前，回去會針對比賽細節再做修正，把優勢留下，劣勢再多調整、訓練。
重回先發的狄安森(Caelan Tiongson)此戰攻下全隊最高30分，三分球6投6中，命中率高達百分之百，並且打出拚勁，在末節犯滿畢業，他說：「雖然今天我拿了30分，但只抓下4顆籃板，這是我回去要加強的點，而我們團隊每個人都有自己需要改進的地方。」
盧捷閔此役拿下12分，全隊本土球員最高，另外，傷癒復出的謝育政就攻下10分雙位數成績，另外2名洋將吉倫(John Gillon)、威廉斯(Troy Williams)則分別攻下24分與25分，盧捷閔說：「大家開始會互相溝通、鼓勵，但因為今天戴維斯沒有打，所以籃下有很大的劣勢，只能靠育政頂籃下，拼命追分，但團隊氣氛的確越來越好。」
至於先前加入雲豹的老將張智峰會在何時亮相，王志群則透露，一切尊重張智峰的決定，目前他也還在調整體能中，沒有特別訂日期，請球迷們拭目以待。