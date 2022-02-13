連恩尼遜澳洲封街飛車追逐 巨型垃圾車當街90度翻覆
連恩尼遜主演的《黑光行動》斥資13億台幣（4300萬美金）打造，今（13）日釋出電影幕後花絮，可看到劇組為了拍攝激烈的飛車追逐戲，特別前往澳洲首都封街拍攝，除了引進左駕超跑與汽車外，還動用到「巨型垃圾車」在市區狂飆、翻覆等震撼場面。在動作特技上，劇組也邀請到與連恩尼遜合作多年的馬克凡斯洛（Mark Vanselow）、參與過《瘋狂麥斯：憤怒道》及《自殺突擊隊：集結》的蓋伊諾里斯（Guy Norris）、理查諾頓（Richard Norton）擔任特技導演與武術指導。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-13 22:00:00
《黑光行動》劇情設定在美國華盛頓特區，但全片皆在澳洲取景拍攝，為了使片中的飛車追逐場景更具有戲劇張力，劇組更是直接拉到澳洲首都「坎培拉」進行封街拍攝，而此場景也讓劇組費盡苦心，除了將坎培拉徹底「改頭換面」，打造成華盛頓特區市景外，劇組更是不惜成本，不僅從美國引進左駕的高級跑車與汽車，還動用到「超巨型垃圾車」在市區極速狂飆，甚至直接90度翻覆等震撼場面，如此浩大的封街拍攝，更是讓現場圍觀民眾驚呆直呼：「親眼看到這些特技演出，真的太猛了。」
電影除了大場面的飛車追逐外，動作特技也不容小覷，劇組邀請到與連恩尼遜合作超過20年的馬克凡斯洛擔任本片特技指導與連恩尼遜的御用替身，有著絕佳默契的兩人，共同為電影量身打造出精彩的動作設計，連恩尼遜表示：「電影中有很棒的動作場景，是來自角色之間發生的事情，並不是無端的暴力與動作。」除了馬克外，劇組更找來了曾參與「澳洲特技傳奇」蓋伊諾里斯、理查諾頓擔任本片特技導演與武術指導，實力堅強的特技團隊讓連恩尼遜力讚：「動作場面非常刺激，觀眾一定會喜歡。」