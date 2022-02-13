PLG／麥卡洛關鍵跳投！國王客場屠獅　取得近期2連勝

新竹街口攻城獅本周在主場進行2連戰，昨天擊退桃園領航猿後，今日面對強敵新北國王，在禁區處於絕對劣勢的情況下，他們最終以92:97敗下陣來，周末取得1勝1敗的戰績。

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由於吳岱豪被禁賽，辛巴則沒有上場，因此今天攻城獅決定由容毅燊先發，而他也開賽就命中中距離，並且首節就有2次阻攻演出，攻城獅打出一波23:13的攻勢，不過客隊靠戴維斯灌籃提振士氣，該節打完追到只落後4分。

次節開始國王擺上戴維斯和湯瑪士的「雙塔」陣容，高度上取得絕對優勢，靠著張文平的三罰他們將比數給追平，但攻城獅隨後在法獅連投帶罰的帶動下，重新打出一波高潮，再度拿回領先優勢，朱雲豪中場前的三分打，讓主場軍以53:48暫時領先。

上半場國王掌握籃下優勢，抓下13個進攻籃板，但是命中率有待提升，易籃再戰後，他們加強防守，同時在麥卡洛連兩顆三分命中、個人連得8帶領下，轟出一波10:0的高潮，三節打完反而以76:70取得優勢。

末節國王擁有戴維斯這一點的優勢，單洋將的攻城獅打得更辛苦，進攻端完全靠法獅這個點在打，不過雙方分數仍然維持在有限的差距。比賽進入到最後2分鐘，楊敬敏兩罰讓國王取得4分領先，朱雲豪三分命中，麥卡洛接著回敬高難度跳投，國王95:92領先。下一波攻擊戰術十分成功，但可惜朱雲豪出手求刷框出來，比賽也就此底定。

攻城獅這一場比賽，表現最搶眼的是剛剛傷癒復出的法獅，他全場拿到33分，大勝得到20分18籃板，高國豪斬獲11分。至於朱雲豪則是11投2中，得到6分，容毅燊得到個人生涯新高的9分。