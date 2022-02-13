T1／海神轟133分創聯盟新高　壽星余純安生涯千分達標

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海神隊「背靠背」二連戰開賽慢熱，第3節桃園雲豹一度追到4分差，所幸胡瓏貿、庫薩斯挺身而出，胡瓏貿單節挹注10分，李漢昇、亞歷山大外線冷箭，幫助海神隊擴大至20分領先，第4節庫薩斯單節轟下15分，鞏固勝果。
總教練喬伊斯指出，桃園雲豹打得無所畏懼，球風明快，「這是場團隊的勝利，下半場防守到位，加上純安也找回手感，才能贏得勝利。」胡瓏貿攻下24分、4籃板，林任鴻11分、4籃板、4助攻，霍爾「雙十」17分、10籃板。
庫薩斯全場37分創隊史新高，他一如以往不居功，「紀錄不是最重要，贏球才是我的重點。」至於談到罰球命中率高的秘訣，他笑說：「沒有要訣，就是深呼吸，不要急且心無旁鶩。」
海神單場得分133分，改寫聯盟單場最高得分紀錄，原紀錄由臺南獵鷹在1月1日對桃園雲豹所創單場132分，此外海神單場41次罰球，也追平聯盟單場最多罰球紀錄，先前紀錄由2021年12月11日台灣啤酒英熊主場迎戰台中太陽，英熊單場41次罰球。
生涯千分沒想過 余純安：生日這天別具意義
高雄全家海神隊隊長余純安今日雙喜臨門，邁入而立之年，生涯總得分破千分大關，家人場邊見證生涯紀錄一刻，球隊賽後也獻上生日蛋糕為他慶祝。
余純安SBL 11年展開職業生涯，披過台銀、金酒、高雄九太戰袍，本季轉戰t1聯盟高雄全家海神隊，賽前SBL與t1聯盟生涯累計989分，今日上半場斬獲8分含2記關鍵三分球，下半場延續火燙手感，第4節11分46秒飆進生涯千分，此役全場5記三分球，貢獻17分、2籃板、1助攻，生涯累計1006 分。
「沒想過也能達成千分紀錄」，余純安自認守優於攻，聽到DJ廣播破千分很驚訝，坦言昨天本季首度得分掛零，但他告訴自己是29歲最後一天，今天30歲又是全新的一天，「很幸運可以加入海神，又在生日這天達到千分，對我來說別具意義。生日願望一定是冠軍！」
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