「建中郭雪芙」徵家教爆紅 親吐爆笑心聲：最想跟她道歉
你的臉書也被「建中郭雪芙」洗版了嗎？這位目前就讀台大光電工程學研究所、自稱「建中郭雪芙」的塗同學，因為徵家教學生附上的一張學士照而造成轟動，成為臉書各社團的熱門討論話題。而塗同學也在個人YouTube上分享了一支最新影片，說明爆紅後的心聲，更搞笑表示現在最重要的就是想要跟郭雪芙本尊道歉。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 20:43:22｜2022-02-13 21:25:55
塗同學昨（12）天在臉書社團「家教補教學校兼全職、打工、師訓交流」發文，徵求國高中想要找家教學習數學/理化或物理/化學的學生，而塗同學附上的學士照立即引發轟動，照片中他一頭秀髮，看起來十足的清秀佳人，和郭雪芙真有幾分神似，雌雄莫辨的氣質掀起熱議，許多網友紛紛留言直呼「我要學物理」、「天哪，建中郭雪芙」、「愛口醬」、「好漂亮」、「這麼美，我以為只有我跪了」。
瞬間受到大量關注，塗同學透露已經有接到電視台製作人聯繫，而一夕爆紅也讓他不禁直呼「有點上頭，過度興奮」。穩定心神後，塗同學在個人YouTube上發布了最新影片，和大家說明自己的心情。
塗同學先是感謝大家的稱讚和關注，接著表示最重要的就是要和郭雪芙本尊和她的粉絲道歉，塗同學說自己長得和郭雪芙一點都不像，這個綽號的由來只是因為自己很喜歡郭雪芙，所以總是自稱「建中郭雪芙」，而同學也很配合地用雪芙叫他，叫著叫著就變成綽號了。
另外塗同學也笑稱，那張學士照其實是有經過後製修圖，而且在拍照當下不斷「洗腦」攝影師自已是電機郭雪芙，可能因此潛移默化，讓攝影師修圖出來的成果和郭雪芙有幾分相似，但本人和其他照片其實都不像郭雪芙。
最後塗同學也表示，自己現在的重心還是會放在唸書，暫時沒有打算要往演藝圈發展或是當網紅，會先專注在完成課業。塗同學目前仍是學生，還住在家裡。建中畢業後考上台大電機系，之後又就讀台大光電工程學研究所，是不折不扣的學霸。而塗同學穿著女裝打扮也已經好幾年了，老師同學或父母家長都很開明，尤其父母對塗同學的穿著打扮沒有意見，唯一要求就是要他好好念書，也讓塗同學直呼自己不能辜負父母的期望。（編輯：倪浩軒）