運動巷仔內／新北國王磨合漸入佳境　展現多元進攻風格

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教練萊恩表示，「經過3、4禮拜的空窗期後，大家的確有點生疏，對於這一場的尺度也有點不適應。但在劣勢之下球員還是找到方法去打這場比賽，努力去得分、換得更多的機會，才能贏下比賽。」
而戴維斯則是表示，「我們覺得應該是辛巴會打，沒預期速度會這麼快，節奏讓我們打得很掙扎，這就是我們一開始遇到的狀況，但後面我們還是找到方法去克服這樣的劣勢。我們一節比一節更好，第三節逆轉比賽，不斷的去競爭找到方法，最後才有辦法贏下這場球。」
上一場對富邦，國王整場命中15顆三分球，僅獲得6次罰球，就以102:75輕鬆贏下比賽；而這一場比賽他們三分29投7中，但獲得了39次罰球，用完全不一樣的風格贏下比賽。
國王開季至今展現讓人驚豔的高效率進攻，強調傳切和掩護的團隊球風，以及本土洋將均衡的配合，讓不少球迷眼睛為之一亮。如今在戴維斯和麥卡洛加入球隊，以及里金斯也即將亮相的情況下，展現出更為多元的進攻模式。此役在外線表現不是這麼理想的情況下，也能利用攻城獅陣中主力長人缺陣，強攻禁區站上罰球線。
剛剛隔離結束的里金斯，目前還在調整狀態，萊恩表示目前沒有他出戰的時間表，「現在就是每天看他練球的狀態，再來評估他何時會上場。」