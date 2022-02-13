HBL／準新人王林現惟27分率松山開胡 黃萬隆：不給壓力
HBL8強複賽今(13)日點燃戰火，松山高中首戰靠「大物新人」林現惟攻下全場最高27分，以68:58擊敗東泰高中，賽後教頭黃萬隆稱讚這位致勝功臣表現出色，不會給他壓力，好好學習成長。
記者鍾東穎/新北報導
2022-02-13 21:41:22
松山在上階段以4勝1負，分組第2晉級，8強首戰對上複賽以分組第3晉級的東泰，雙方戰得難分難捨，直到第四節尾聲，松山才擺脫東泰糾纏，關鍵在最後3分鐘，林現惟先投三分球再切入連拿5分，幫助松山拉開10分領先，也撲滅東泰反攻火焰。
林現惟出賽39分鐘，20投11中，包含三分球7投4種，繳出全場最高27分，外帶12籃板3抄截，不過沒有助攻，「他得分能力很好，慢慢去學習助攻，控制節奏，不過他才高一不用有那麼大的壓力，持續學習成長。」黃萬隆如此說道
黃萬隆也表示不只給林現惟無限開火權，「松山打進攻誰都可以自由出手，先做好防守，再來做最好的進攻選擇。」本屆沒有中國雙胞胎「雙塔」于泓凱、于泓翔後，松山從頭開始，打出不同風格。
林現惟頂著「最強國中生」參戰HBL，黃萬隆表示183公分的他已夠強壯，想要籃球生涯走得更長遠，現在就要注意保養，注重賽後伸展，希望他除了技巧外，觀念和身體都要有所成長，讓他們未來有更多發展。