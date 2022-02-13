男友沉迷按摩店！女大義滅親帶警逮人「在裡面開查某啦」
嘉義一位男子近期沉迷於越南按摩店，三天兩頭就要上門光顧。男子女友發現真相後，氣得報警，並親自帶著警方前往按摩店內逮人。按摩店小姐起初辯稱只是純按摩，但女子直呼「我男友在裡面開查某啦」、「做黑的啦」，女子男友出來後不敢撒謊，坦承有性交易行為，按摩店負責人與店內小姐和女子男友，都被警方依法送辦。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 22:29:25
據了解，這間按摩店位於嘉義八德路，女子是在11號晚間報案，且女子報案後還在店外等待，與警方一起進店要來個「抓姦在床」。報案女子一進門就高呼「我男友在裡面開查某啦」，嚇得穿藍色衣服的店內小姐要她別亂講，但女子一口咬定店內就是「做黑的」。
警方入內搜索，過程中報案女子與店內小姐還發生口角，店內小姐不滿報案女子拿手機出來拍照錄影，想要阻止報案女繼續拍照，更嗆聲「妳很奇怪，妳要跟妳男友講好嘛」。
結果女子男友果然在店內，被警方找出來後，在女友面前男子不敢撒謊，當即承認自己有性交易的行為，果然是「做黑的」。警方表示，按摩店負責人將依妨礙風化送辦，而店內女郎與上門光顧的男子，則會以社會秩序維護法來開罰。（編輯：倪浩軒）