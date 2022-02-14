7-11「隱藏功能」躲超久！男結帳賺翻 眾全愣：我虧大了
台灣便利商店林立，在一條街上每走幾步路就能看到不同品牌的超商，而近日，就有網友分享自己去7-11的時候，使用「隱藏功能」就可以免費兌換商品，讓不少人直呼「以前根本不知道」、「我這下真的虧大了....」引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 07:12:32
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「拿CD跟電池來7-11回收，秤重一共賺了92元，小錢拿來給小孩買養樂多跟布丁還真是不錯」只見貼出的影片，原PO拿著許多不要的CD以及電池到櫃檯讓店員秤重回收，一共獲得92元的回收金，心滿意足地換了零嘴給小孩，相當划算。
貼文一出，網友紛紛回應「我只知道電池耶！不知道光碟也可以！」、「光碟片也可以賣啊？」、「我家超多光碟！感謝教學，又賺到了」、「啊啊啊啊！好可惜，前幾週大掃除把光碟全丟了」、「我真的會哭，大掃除把光碟都丟了」、「我只知道電池能賣，還第一次知道原來光碟也可以，可惜了，我都丟至少500多片了」、「我真的虧大了，全部都丟光嗚嗚」、「我有幾百片都丟了.... 虧大了」、「7-11這功能真的很不錯，不會亂丟污染還能有錢賺」。
事實上，根據7-11的官網說明，不只有CD跟電池能夠拿回店裡秤重回收，還包括廢棄筆電回收，一台能獲得折價金120元；廢棄手機回收，一支則有12元折價金；廢棄座充、旅充回收每組提供購物優惠折抵3元；而CD秤重每0.5公斤可以折抵8元；廢棄乾電池則是每0.5公斤能折抵5元，家中如果有這些不要的廢棄用品，不如拿來7-11做環保回收，還能賺一筆！可以說是一舉兩得！（編輯：張嘉哲）