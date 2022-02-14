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大S離婚後因「一轉變」瞬間回春　小S曝她回歸演藝圈關鍵

▲小S（右）曝大S離婚後整個人瞬間回春，左為派翠克。（圖／記者陳思誼攝）
▲小S（右）曝大S離婚後整個人瞬間回春，左為派翠克。（圖／記者陳思誼攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-02-14 15:24:15｜2022-02-14 16:04:40

藝人大S（徐熙媛）、大陸富商汪小菲去年11月宣布離婚，沒想到才隔數月，就傳出汪小菲「婚內出軌」26歲新歡張穎穎，還被拍到在大街上十指緊扣。小S（徐熙娣）今（14）日與派翠克出席《小姐不熙娣》開播記者會，節目將於今晚10點首播，她大讚姊姊大S最近狀態非常好，也透露其「回春」原因。

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▲大S（左）近日風波不斷。（圖／大S微博）
▲大S（左）離婚風波持續延燒。（圖／大S微博）
大S離婚後近況備受關注，小S透露她氣色好到連許雅鈞都嚇到：「我老公看到她都很驚訝，一直說對她『熙媛妳怎麼回春了』。」讓小S非常吃醋：「我問老公那我呢？他說我就是一直維持而已。」小S表示姊姊除了變瘦之外，因為最近都待在家陪小孩玩，生活重心都放在育兒、當媽媽上，身心靈比較沒有壓力，所以氣色、狀態才會非常好，就連素顏看起來都非常上相：「所以其實壓力對一個女人來說，是一件非常傷的事情。」

談及大S最近是否會回歸演藝圈，小S坦言未來會有機會，因為姊姊一直都有演員夢：「我無論怎麼邀約她都拒絕，可是我覺得她心裡一直想當演員，如果某天有個很棒的劇本、適合的導演出現，她就會覺得值得一試。」至於大S目前是否有追求者，小S欲言又止：「如果在講姊姊的話她應該會殺我。」

▲小S以自己美照，祝賀林志玲懷孕生子。（圖／小S臉書）
▲小S透露大S回歸演藝圈關鍵。（圖／小S臉書）
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