蔡詩萍神正女兒一張照片引暴動 「可以改叫國民岳父吧」
資深媒體人、作家蔡詩萍和前主播林書煒結婚19年，47歲當爸的蔡詩萍，曾稱獨生女蔡中泠是他「半世紀的等待」，常在社群媒體分享前世情人的照片。昨蔡詩萍（13日）貼出愛女穿深V小禮服的美照，網友直呼應該改叫他「國民岳父」。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-14 09:04:58｜2022-02-14 09:17:56
蔡詩萍回憶，蔡中泠從抱在懷中戲水，一瞬間已經是坐在車子後座的高二學生，對方告訴他：「爸爸你不要再亂貼以前的照片，好嗎？！」蔡詩萍形容「不是祈求句，而是命令句」，他點點頭，跟女兒說：「那妳給我幾張能貼的吧！」
蔡中泠傳了一張照片，蔡詩萍一看疑惑地問：「這ok嗎？」女兒回「很ok」，語氣堅定的語氣讓他想起林書煒。該照片是蔡中泠參加舞會所拍，她頂著一頭烏黑波浪長髮，略施薄妝，穿一襲寶藍色低胸晚裝，小露酥胸，下半身開衩秀出白玉美腿，一張標緻臉孔、出眾氣場不輸線上女明星。
蔡詩萍說：「我是她的司機，我是她的保鏢，我是她不用擔心的，駕駛座上，永遠的承諾：待會幾點來接妳？（就差沒說，請問小姐！？）」字裡行間滿是慈父的愛。
親友及網友看到照片，驚為天人，「女大十八變」、「親家公」、「比明星還美」、「綜合父母優良基因」、「過兩年會變國民岳父」、「美呆了...我需要氧氣」、「這個可以多貼，看不膩」、「這個才叫美！完全真實沒動手腳...」、「媽媽神基因複製」、「這張貼出去還得了」、「我移不開目光」！（編輯：楊穎軒）