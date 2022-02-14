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美股重挫、台股早盤一度跌逾300點　展開萬八保衛戰

▲美股上週五（11日）四大指數重挫，台北股市今（14）日開盤後跌逾300點，下殺來到18005點，展開萬八保衛戰。（圖／NOWnews資料照）
▲美股上週五（11日）四大指數重挫，台北股市今（14）日開盤後跌逾300點，下殺來到18005點，展開萬八保衛戰。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-02-14 09:28:28｜2022-02-14 10:45:12

俄烏情勢升溫，美股上週五（11日）四大指數重挫，台北股市今（14）日開盤後跌逾300點，下殺來到18005點，展開萬八保衛戰。權值股台積電早盤跌15元，來到635元。聯電也跌2.8%，來到53.8元。

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美國政府警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，市場避險情緒升溫，美國2月消費者信心指數也驟降，使美股上週五四大指數皆重挫，其中美股道瓊指數11日下跌503.53點，或1.43%，收34738.06點；那斯達克指數下跌394.49點，或2.78%，收13791.15點；標普500指數下跌85.44點，或1.9%，收4418.64 點；費城半導體指數下跌170.86點，或4.83%，收3365.25點。

美股上週五重挫，費城半導體跌近5%，使台北股市也跟著摔，開盤跌128.21點，加權股價指數以18182.73點開出，早盤一度跌超過300點，下殺來到18005點，展開萬八保衛戰。權值股台積電早盤跌15元，來到635元。聯電也跌2.8%，來到53.8元。其他，聯發科跌超過3%，來到1120元。鴻海也跌1.8%，來到104元。股王矽力跌逾5%，來到3695元。友達、群創跌2到3%。

至於逆勢抗跌的有台塑化漲2.3%，來到101元。亞聚、台聚漲0.3到0.4%。貨櫃三雄長榮漲0.7%、陽明漲0.4%、萬海漲3.4%。IC設計聯陽漲1.7%、禾瑞亞則漲1%。還有台勝科漲1.7%、亞德克漲2.4%、國光生漲4%。元宇宙概念股的智微、創王漲2%以上。


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