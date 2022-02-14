俄烏局勢緊張！股匯雙殺 台幣早盤一度貶6.4分見27.91元
在美通膨率創40年新高，恐加速美國升息腳步，加上俄羅斯與烏克蘭戰火一觸即發，台股大跌逾300點，新台幣兌美元今（14）日早盤也開低走低，並貶破27.9元，一度來到27.91元、貶值6.4分，目前在27.876元震盪。
記者顏真真/台北報導
2022-02-14 10:10:58｜2022-02-14 10:45:42
美國政府警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，市場避險情緒升溫，美國2月消費者信心指數也驟降，使美股上周4大指數皆重挫，其中美股道瓊指數11日下跌503.53點，跌幅1.43%，收34738.06點，台股今日早盤也重跌逾300點，失守18000點。
國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中韓元早盤目前貶至1199.05韓元兌1美元，人民幣兌美元中間價兌美元調升，但離岸人民幣兌美元則走貶，來到6.3656，日圓則在115.36日圓兌1美元震盪。
至於新台幣表現，匯銀人士指出，今日早盤在台股重挫及美元走強下，早盤以27.89元、貶值4.4分開出，隨後進一步貶破27.9元，一度來到27.91元、貶值6.4分，目前在27.876元震盪。