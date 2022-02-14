元宵節將至！中市新住民婦女分享異國習俗慶佳節

《四方報》報導，為促進多元文化交流，台中市烏日婦女及新住民培力中心昨（13）日舉行「虎年樂元宵」節慶活動，邀請新住民姊妹分享母國的元宵節慶祝習俗，包括飲食、服飾、習俗等，讓新住民一解思鄉之情，也讓民眾認識異國文化。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-14 10:00:11
社會局表示，烏日婦女及新住民培力中心由社會局委託靜宜大學承接，提供在地化的婦女培力及福利服務，支持新住民生活適應達成族群共融；以「構力、啟力、展力」三大核心為服務主軸，透過傳統服飾介紹、元宵節特色料理分享、舞蹈表演及異國習俗交流等多元方式，展現新住民姊妹的母國文化風情，培力他們強化自身權能，提升條件、發揮自我優勢。
社會局說明，截至去年底，台中市新住民人口數已達6萬人，位居全國第5，為保障婦女及新住民權益，提供社區普及化的福利服務，台中市設置8處婦女及新住民培力中心及1處婦女及新住民培力平台，讓民眾可就近獲得各項服務，達到資源可近性，落實福利社區化理念。
當日活動，包括社會局長彭懷真、市議員吳瓊華、張家銨皆出席，市議員林汝洲服務處、林孟令服務處代表也到場。社會局長彭懷真出席表示，此次活動讓不同國家的新住民姊妹，展現母國如何慶元宵；今年社會局也將推出不同國家新住民慶祝活動，提升多元族群凝聚力。